快訊

「找車位神器」3秒搜出停車格！5縣市可用 駕駛實測嘆：相見恨晚

2台灣人在韓非法拍攝軍機被捕 韓媒曝「3度擅闖管制區」

奇美醫院引進攜帶式滴注器 免住院完成抗生素療程

中央社／ 台南12日電

奇美醫院急診室近日收治1名長期臥床於護理之家男性發燒病患，診斷為尿路感染，配合家屬要求在宅治療，院方以新引進的攜帶式輸注器滴注抗生素，突破在宅照護限制，完成治療。

奇美醫院整合醫療中心主任黃建程今天在院內衛教宣導會表示，這名60歲病患轉入在宅治療初期，醫療團隊先以廣效型抗生素控制感染，病情獲改善後調整用藥，搭配新引進的攜帶式輪注器進行24小時連續滴注式治療，精準控制感染，完成5天療程後順利康復，期間無需到院治療。

黃建程表示，在宅照護個案原則上護理師每天僅訪視1次，過去受限於輸注設備，醫療團隊大多只能使用每日1次的強效抗生素，不僅缺乏調整彈性，還可能因病情好轉而無法即時換藥，導致增加抗藥性風險。

他說，攜帶式輸注器可進行24小時連續滴注，讓醫療團隊可依病人感染狀況，靈活調整抗生素，提升療效與感染控制品質。

黃建程指出，過去許多輕、中度感染病人即使病情穩定，也因需持續靜脈施打抗生素被迫留院，造成急診與病房人力及床位壓力沉重，如今透過在宅急症照護及創新醫材輔助，可讓合適的病人不用住院就能完成靜脈抗生素治療，有助提升整體醫療資源運用效率。

奇美醫院院長林宏榮表示，因目前住院模式已無法符合超高齡社會需求，以及因應護理專業人力短缺問題，奇美發展居家醫療已有7、8年時間，去年7月再配合衛福部開始在宅急症照護試辦計畫，至今已累積超過150案。

林宏榮指出，在宅照護不是只把住院場景從醫院換到家裡或機構，院方將持續朝提供更合乎人性、更先進治療方向思考，紓解急診與病房壓力，為台灣醫療系統尋找出路及解方。

團隊 奇美醫院 抗生素

延伸閱讀

奇美醫與台灣禮來建立策略聯盟 基因、預防、分散式臨床試驗三箭齊發

印尼移工化療溝通障礙多 奇美醫院AI衛教奏效

奇美醫院聯合共10家企業 900人淨灘守護台南海洋環境

攝護腺發炎檢查無異常仍須投藥 整合性療法緩解

相關新聞

這兩天全台下到發紅發紫 粉專：兩天雨量前20名台中占16個

受鋒面影響，這兩天雨下很大，中南部更是出現豪雨或大雨，不少地方下到發紅發紫。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」統計10日...

汽車隔熱紙透光率6月公布指引 明年法制化違者將吃罰單

交通部研議車窗隔熱紙透光指引內容，預計6月底公布、12月底前完成儀器設備購置及檢驗人員教育訓練，但立委洪孟楷今指出，隔熱...

駕駛團體19日交通部抗議 要求提高行人罰鍰至1.8萬

賴清德政府的內閣團隊520就職滿一周年前夕，駕駛團體不滿交通部修法，加重汽車駕駛不停讓行人罰則，卻無針對行人違規闖紅燈加...

大雨淋濕鞋子怎麼救？家事達人分享速乾訣竅：別用陽光直曬

近日受鋒面影響，全台各地都有較大雨勢。家事達人陳映如發文，分享鞋子被淋濕的應對措施，只要「塞紙」就能快速吸乾鞋子裡的水份，且透漏紙的「材質」也很重要，否則可能效果會不好。

彰化「生生有鮮乳」斥資8千萬照顧學童與酪農

彰化縣政府推動「生生有鮮乳」政策，縣長王惠美今天到彰化市大成國小視察鮮乳供應情形，王惠美表示，去年中央「班班有鮮乳」政策...

土石方管理不足 大甲溪光明抽蓄水力計畫補正再審

環境部今天舉辦「大甲溪光明抽蓄水力發電計畫將進行二階環評專案小組初審」會議，本案在環評委員認為應加強環境保護減輕對策，以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。