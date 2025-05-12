《我們都是「醫」 家人》－慈濟人醫會發表29年的行醫記

29年來，慈濟北區人醫會走過災難現場、都市邊陲與深山部落。他們不是要改變世界，但他們改變了一個又一個人的世界。他們用的是聽診器、藥劑、車輪與雙腳，也用耐心與陪伴，翻越的是地理的距離與社會的疏離。

最近，他們將這段行醫、行善、行愛的歷程集結成冊，出版新書《我們都是「醫」 家人》，今天發表。書中記錄的不僅是醫療志工們的行程與案例，更是生命與生命交會時的溫度與感動。

慈濟北區人醫會召集人、台北慈濟醫院副院長徐榮源回憶，第一次參與義診是在雙溪，連便當都是大家自己做的，「每一個活動，都是一個修行的道場，學到慈悲的實踐。」

慈濟人醫會深入偏遠山村，每15天固定上山一次，慈濟基金會慈發處主任呂芳川回憶起當年規畫：「尖石鄉最上面兩個村落，我們堅持每一個學校都要到，每一個部落都不落下，十部車進山，一次兩個半小時，一趟來回至少5小時。」

「我們很多師兄不是只開車，還邊開邊做教育訓練。」他也感動的說，這麼多年，沒有一個人被山路、車程嚇退。

「我一倒下去，身邊的人都跑光了，只有慈濟人啊，比兄弟姊妹還親。」已能自行操控輪椅、從新北山區前來活動現場的「阿藍哥」說。他曾因病癱瘓，每天只能躺在床上、唉聲嘆氣。是北區人醫會與台北慈濟醫院的醫療、復健、陪伴，讓他重拾生活能力。

而今的他，不但騎著電動車遠道而來參與慈濟活動，還努力存錢捐款，只盼身體恢復後，能回饋社會。「業力牽引雖然讓我受苦，但慈濟讓我學會三餐要好好吃、要活下去，還要行善。」

長年幫助植物人洗牙的副召集人謝金龍說：「我們其實是一群築夢者，築一個義診的夢。」自2004年起他便加入第五隊，現在的他也開始思考傳承，「年輕的下一代已經起來了，要承先啟後，把夢繼續下去。」

另一位副召集人李嘉富說：「看到這本書，十年前畫面都歷歷在目。那時候北區一年就有400多場義診，要用一本書呈現出來幾乎不可能。但這也讓我反思，哪些地方還不夠好？還可以更努力？這是一種盤點生命的方式。」

慈濟醫療法人執行長林俊龍也特別感謝這些默默安排的志工：「人醫會最重要的，是我們這些後勤，行程、動線，每一場都是志工細細策畫，才能成就今天的行動醫療。」

前副總幹事曾美玉提到，當年汶川地震剛好是護師節，「我們買蛋糕在災區慶祝，那是我過過最特別、最溫馨的護師節。」