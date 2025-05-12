快訊

「找車位神器」3秒搜出停車格！5縣市可用 駕駛實測嘆：相見恨晚

2台灣人在韓非法拍攝軍機被捕 韓媒曝「3度擅闖管制區」

聽新聞
0:00 / 0:00

《我們都是「醫」 家人》－慈濟人醫會發表29年的行醫記

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
今年已能自行操控輪椅、從新北山區前來活動現場的「阿藍哥」分享自身經歷。記者張策／攝影
今年已能自行操控輪椅、從新北山區前來活動現場的「阿藍哥」分享自身經歷。記者張策／攝影

29年來，慈濟北區人醫會走過災難現場、都市邊陲與深山部落。他們不是要改變世界，但他們改變了一個又一個人的世界。他們用的是聽診器、藥劑、車輪與雙腳，也用耐心與陪伴，翻越的是地理的距離與社會的疏離。

最近，他們將這段行醫、行善、行愛的歷程集結成冊，出版新書《我們都是「醫」 家人》，今天發表。書中記錄的不僅是醫療志工們的行程與案例，更是生命與生命交會時的溫度與感動。

慈濟北區人醫會召集人、台北慈濟醫院副院長徐榮源回憶，第一次參與義診是在雙溪，連便當都是大家自己做的，「每一個活動，都是一個修行的道場，學到慈悲的實踐。」

慈濟人醫會深入偏遠山村，每15天固定上山一次，慈濟基金會慈發處主任呂芳川回憶起當年規畫：「尖石鄉最上面兩個村落，我們堅持每一個學校都要到，每一個部落都不落下，十部車進山，一次兩個半小時，一趟來回至少5小時。」

「我們很多師兄不是只開車，還邊開邊做教育訓練。」他也感動的說，這麼多年，沒有一個人被山路、車程嚇退。

「我一倒下去，身邊的人都跑光了，只有慈濟人啊，比兄弟姊妹還親。」已能自行操控輪椅、從新北山區前來活動現場的「阿藍哥」說。他曾因病癱瘓，每天只能躺在床上、唉聲嘆氣。是北區人醫會與台北慈濟醫院的醫療、復健、陪伴，讓他重拾生活能力。

而今的他，不但騎著電動車遠道而來參與慈濟活動，還努力存錢捐款，只盼身體恢復後，能回饋社會。「業力牽引雖然讓我受苦，但慈濟讓我學會三餐要好好吃、要活下去，還要行善。」

長年幫助植物人洗牙的副召集人謝金龍說：「我們其實是一群築夢者，築一個義診的夢。」自2004年起他便加入第五隊，現在的他也開始思考傳承，「年輕的下一代已經起來了，要承先啟後，把夢繼續下去。」

另一位副召集人李嘉富說：「看到這本書，十年前畫面都歷歷在目。那時候北區一年就有400多場義診，要用一本書呈現出來幾乎不可能。但這也讓我反思，哪些地方還不夠好？還可以更努力？這是一種盤點生命的方式。」

慈濟醫療法人執行長林俊龍也特別感謝這些默默安排的志工：「人醫會最重要的，是我們這些後勤，行程、動線，每一場都是志工細細策畫，才能成就今天的行動醫療。」

前副總幹事曾美玉提到，當年汶川地震剛好是護師節，「我們買蛋糕在災區慶祝，那是我過過最特別、最溫馨的護師節。」

從汶川大地震到本土偏鄉，從都會邊緣到離島海角，慈濟北區人醫會這群志工們用29年的時間告訴社會：「愛」從來不是說出來的，而是走進人們生命裡的行動。

慈濟北區人醫會今天發表新書《我們都是「醫」 家人》，記錄慈濟北區人醫會29年來行醫、行善、行愛的歷程。記者張策／攝影
慈濟北區人醫會今天發表新書《我們都是「醫」 家人》，記錄慈濟北區人醫會29年來行醫、行善、行愛的歷程。記者張策／攝影
每次定點義診都同步舉辦衛教，圖為1997年的花蓮義診。圖／北區慈濟人醫會提供
每次定點義診都同步舉辦衛教，圖為1997年的花蓮義診。圖／北區慈濟人醫會提供
人醫會的醫護在雙溪山間爬山涉水五十分鐘後，終於來到獨居山上的阿蓮阿公住處往診。圖／北區慈濟人醫會提供
人醫會的醫護在雙溪山間爬山涉水五十分鐘後，終於來到獨居山上的阿蓮阿公住處往診。圖／北區慈濟人醫會提供
慈濟北區人醫會今發表新書《我們都是「醫」 家人》，記錄了慈濟北區人醫會29年來行醫、行善、行愛的歷程。記者張策／攝影
慈濟北區人醫會今發表新書《我們都是「醫」 家人》，記錄了慈濟北區人醫會29年來行醫、行善、行愛的歷程。記者張策／攝影
人醫會的醫護在雙溪山間爬山涉水50分鐘後，終於來到獨居山上的阿蓮阿公住處往診。圖／北區慈濟人醫會提供
人醫會的醫護在雙溪山間爬山涉水50分鐘後，終於來到獨居山上的阿蓮阿公住處往診。圖／北區慈濟人醫會提供

慈濟 義診

延伸閱讀

賴清德、馬英九、蔣萬安同台慈濟浴佛會 領萬眾法雨中祈福

萬人雨中浴佛致敬母親 慈濟感恩祈福會熱烈舉行

影／豐原慈濟浴佛節風雨無阻 87歲阿嬤為全家祈福

結合佛誕日、母親節與慈濟日 彰化靜思堂舉辦浴佛活動

相關新聞

這兩天全台下到發紅發紫 粉專：兩天雨量前20名台中占16個

受鋒面影響，這兩天雨下很大，中南部更是出現豪雨或大雨，不少地方下到發紅發紫。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」統計10日...

汽車隔熱紙透光率6月公布指引 明年法制化違者將吃罰單

交通部研議車窗隔熱紙透光指引內容，預計6月底公布、12月底前完成儀器設備購置及檢驗人員教育訓練，但立委洪孟楷今指出，隔熱...

駕駛團體19日交通部抗議 要求提高行人罰鍰至1.8萬

賴清德政府的內閣團隊520就職滿一周年前夕，駕駛團體不滿交通部修法，加重汽車駕駛不停讓行人罰則，卻無針對行人違規闖紅燈加...

大雨淋濕鞋子怎麼救？家事達人分享速乾訣竅：別用陽光直曬

近日受鋒面影響，全台各地都有較大雨勢。家事達人陳映如發文，分享鞋子被淋濕的應對措施，只要「塞紙」就能快速吸乾鞋子裡的水份，且透漏紙的「材質」也很重要，否則可能效果會不好。

釣魚摔斷腿 男子術後心跳驟停 豐原醫院搶救21天重生

一名42歲男性患者因釣魚意外摔斷右大腿骨，原以為只是單純骨折手術，卻在術後突發致命性心律不整，導致心跳驟停，衛福部豐原醫...

16歲少女吃抗生素治青春痘 未料卻引起食道潰瘍

1名16歲少女因為青春期臉部出現青春痘，到皮膚科診所看診後拿藥膏與抗生素治療，沒有想到兩天後開始出現胸口悶痛不適與灼熱，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。