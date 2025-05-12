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調查：今年同志權益等支持度略降 親友同志比率增5%

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
彩虹平權大平台今天公布針對同性婚姻議題及同志權益的社會態度民調。結果顯示，在今年的支持度均呈現微幅下降。圖／彩虹平權大平台提供
彩虹平權大平台今天公布針對同性婚姻議題及同志權益的社會態度民調。結果顯示，在今年的支持度均呈現微幅下降。圖／彩虹平權大平台提供

彩虹平權大平台今天舉行同婚6周年民調結果記者會，公布針對同性婚姻議題及同志權益的社會態度民調。結果顯示，同志權益、同婚婚姻等議題在今年的社會支持度均呈現微幅下降，而身邊有熟識親友是同志的比率增加5％。

彩虹平權大平台政治倡議暨培力主任翁鈺清指出，本次同婚6周年調查，「同性配偶生養子女」的議題中，是否贊成「兩位女性透過人工生殖生育下一代」支持度為57.7%，相較2024年減少了3.7個百分點，不贊成增加了2.1個百分點，無明確意見增加了1.6個百分點。

另是否贊成「兩位男性結婚後，透過代孕者的協助生育下一代」，支持度為43.1％，比起去年減少了2.9個百分點。相較於其他已通過政策的支持度穩定，政府在推動人工生殖法的態度曖昧不明，也將會造成民眾對政策越來越無想法、支持度停滯。

台大社會系教授吳嘉苓指出，進一步分析民調呈現出對人工生殖議題的世代差異，18歲到39歲的年輕世代對於女女使用人工生殖的支持率高達76%，對於男男使用人工生殖的支持度也有超過6成，相較傾向反對的65歲以上年長世代，支持的年輕世代正是最需要使用這項技術的族群，鼓勵政府應該要正視民間對於人工生殖法的高度期待，盡快完成人工生殖法的修法。

另外，性別平等教育的支持度相較過去各年度持續上升，今年來到74.1%。性別平等教育協會秘書長韓宜臻表示，若加入年齡的交叉比較，目前學齡孩童家長的年齡層落在30至49歲間，這個年齡區間受訪者的支持度高達8成以上，顯示在教育現場中的主要利害關係人「家長」對於性平教育的肯定；另可能成為準家長的20至29歲年輕世代，對性平教育的支持度更高達93.8％。

同志諮詢熱線秘書長杜思誠指出，這次調查發現，有熟識親友是同志的比率增加5％，代表更多的同志願意出櫃現身、展現真實的自己，但也在民調中看到有30％左右的人無法接受自己的孩子是同志，呼籲政府持續投注資源推動成年後的社會教育，讓年長世代可以學習如何與同志社群相處。

台北市議員苗博雅指出，出櫃作為個人的選擇，但當有越來越多人願意現身、承擔成本，將會慢慢改變社會對於同志的看法與友善。

彩虹平權大平台指出，本次民調委託趨勢民調公司，於2025年4月以電話訪問全國18歲以上民眾，共1083份樣本，在95%信心水準下抽樣誤差為±2.98%，相較於去年的數據，今年的調查結果大部分支持度呈現微幅下降。

同志 民調

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