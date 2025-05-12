調查：今年同志權益等支持度略降 親友同志比率增5%

彩虹平權大平台今天舉行同婚6周年民調結果記者會，公布針對同性婚姻議題及同志權益的社會態度民調。結果顯示，同志權益、同婚婚姻等議題在今年的社會支持度均呈現微幅下降，而身邊有熟識親友是同志的比率增加5％。

彩虹平權大平台政治倡議暨培力主任翁鈺清指出，本次同婚6周年調查，「同性配偶生養子女」的議題中，是否贊成「兩位女性透過人工生殖生育下一代」支持度為57.7%，相較2024年減少了3.7個百分點，不贊成增加了2.1個百分點，無明確意見增加了1.6個百分點。

另是否贊成「兩位男性結婚後，透過代孕者的協助生育下一代」，支持度為43.1％，比起去年減少了2.9個百分點。相較於其他已通過政策的支持度穩定，政府在推動人工生殖法的態度曖昧不明，也將會造成民眾對政策越來越無想法、支持度停滯。

台大社會系教授吳嘉苓指出，進一步分析民調呈現出對人工生殖議題的世代差異，18歲到39歲的年輕世代對於女女使用人工生殖的支持率高達76%，對於男男使用人工生殖的支持度也有超過6成，相較傾向反對的65歲以上年長世代，支持的年輕世代正是最需要使用這項技術的族群，鼓勵政府應該要正視民間對於人工生殖法的高度期待，盡快完成人工生殖法的修法。

另外，性別平等教育的支持度相較過去各年度持續上升，今年來到74.1%。性別平等教育協會秘書長韓宜臻表示，若加入年齡的交叉比較，目前學齡孩童家長的年齡層落在30至49歲間，這個年齡區間受訪者的支持度高達8成以上，顯示在教育現場中的主要利害關係人「家長」對於性平教育的肯定；另可能成為準家長的20至29歲年輕世代，對性平教育的支持度更高達93.8％。

同志諮詢熱線秘書長杜思誠指出，這次調查發現，有熟識親友是同志的比率增加5％，代表更多的同志願意出櫃現身、展現真實的自己，但也在民調中看到有30％左右的人無法接受自己的孩子是同志，呼籲政府持續投注資源推動成年後的社會教育，讓年長世代可以學習如何與同志社群相處。

台北市議員苗博雅指出，出櫃作為個人的選擇，但當有越來越多人願意現身、承擔成本，將會慢慢改變社會對於同志的看法與友善。

彩虹平權大平台指出，本次民調委託趨勢民調公司，於2025年4月以電話訪問全國18歲以上民眾，共1083份樣本，在95%信心水準下抽樣誤差為±2.98%，相較於去年的數據，今年的調查結果大部分支持度呈現微幅下降。