快訊

「找車位神器」3秒搜出停車格！5縣市可用 駕駛實測嘆：相見恨晚

2台灣人在韓非法拍攝軍機被捕 韓媒曝「3度擅闖管制區」

聽新聞
0:00 / 0:00

汽燃費擬改名為公路使用養護費 電動車2030年將開徵

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
考量電動車逐漸增多，立委提案修正現今使用的「汽車燃料使用費」改名為「公路養護修建及安全管理費」，交通部表示，已請運研會通盤檢討徵收規範及配套措施，預計2026年報告出爐、2030年針對電動車開徵。聯合報系資料照
考量電動車逐漸增多，立委提案修正現今使用的「汽車燃料使用費」改名為「公路養護修建及安全管理費」，交通部表示，已請運研會通盤檢討徵收規範及配套措施，預計2026年報告出爐、2030年針對電動車開徵。聯合報系資料照

電動車吃電，用「汽車燃料使用費」課徵名不正言不順，立委今天李昆澤表示，考量電動車逐漸增多，現今使用的「汽車燃料使用費」應改名為「公路養護修建及安全管理費」，交通部表示，基於徵收目的，建議改名為「公路使用養護管理費」，並請運研會通盤檢討徵收規範及配套措施，預計2026年報告出爐、2030年針對電動車開徵。

立法院交通委員會今審查公路法修法第27、28、75條，立委提案欲將「汽車燃料使用費」改名為「公路養護修建及安全管理費」。

李昆澤質詢時指出，氣燃費目前是依照車輛cc數計算，每年徵收約500億元，氣燃費的分配為中央、地方、國道基金，而電動汽車的數量也逐年增加，2018年電動車約20萬輛，今年3月電動車已達88萬輛。

其中，戰列部隊編制裝備內的軍用汽車、領有特種車行執照並免徵使用牌照稅的車輛、外交使節及享有外交待遇的外國人汽車、經公路主管機關核准的市區汽車客運業及公路汽車客運業，專攻大眾運輸使用的公共汽車、電動汽車、計程車等，均免徵氣燃費。

李昆澤說，關於氣燃費的討論應以道路為主體並有3大重點，包含確保道路養護修建及安全管理的費用充足、以道路使用為主體，徵收對象應為實際用路車輛、收費應具有公平性；而氣燃費改革主要討論方向應為是繼續隨車徵收，還是改為隨油徵收或隨里程徵收。

針對上述3種徵收方式的比較，交通部政務次長陳彥伯分析，隨車徵收比較簡單，強調cc數跟車種，民眾比較能接受，目前新加玻、日本、歐盟仍採用隨車徵收。

隨油徵收能反映車輛實際使用狀況，缺點是2030年預估電動汽車將達51萬輛、電動機車240萬輛，若持續免徵，光2030年可能減徵36億；隨里程徵收則較能反映道路狀況，缺點是普及人及竄改問題；以碼表登錄，有改表疑慮，無法有效建立防弊機制。

陳彥伯說，基於公路法第27條徵收目的，建議將「公路養護修建及安全管理費」修正為「公路使用養護管理費」。另也考量電動車發展趨勢，已請運研所通盤檢討汽車燃料使用費徵收及分配辦法的徵收規範，包含徵收對象、方式、期間、規範費率、增列電動汽機車收費標準等，以及配套措施。

陳彥伯表示，汽燃費還是要考量公平跟民眾負擔跟來源，運研所檢討報告需一段時間，預估2026年通盤檢討報告出爐，另因應淨零排放政策，還是鼓勵民眾使用電動車，預計2030年將針對電動車開徵。

李昆澤 陳彥伯 電動汽車

延伸閱讀

鴻海電動車擴張日本版圖 預計2027年推出電動巴士

Mitsubishi攜手鴻華先進簽署合作備忘錄 由裕隆製造電動車 2026年進軍大洋洲市場

高雄機場立體停車場今動土 交長陳世凱坦言「對高雄特別偏心」

白沙屯媽進香公、鐵路聯運 苗栗高鐵站1天疏運逾2000人

相關新聞

這兩天全台下到發紅發紫 粉專：兩天雨量前20名台中占16個

受鋒面影響，這兩天雨下很大，中南部更是出現豪雨或大雨，不少地方下到發紅發紫。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」統計10日...

汽車隔熱紙透光率6月公布指引 明年法制化違者將吃罰單

交通部研議車窗隔熱紙透光指引內容，預計6月底公布、12月底前完成儀器設備購置及檢驗人員教育訓練，但立委洪孟楷今指出，隔熱...

駕駛團體19日交通部抗議 要求提高行人罰鍰至1.8萬

賴清德政府的內閣團隊520就職滿一周年前夕，駕駛團體不滿交通部修法，加重汽車駕駛不停讓行人罰則，卻無針對行人違規闖紅燈加...

大雨淋濕鞋子怎麼救？家事達人分享速乾訣竅：別用陽光直曬

近日受鋒面影響，全台各地都有較大雨勢。家事達人陳映如發文，分享鞋子被淋濕的應對措施，只要「塞紙」就能快速吸乾鞋子裡的水份，且透漏紙的「材質」也很重要，否則可能效果會不好。

彰化「生生有鮮乳」斥資8千萬照顧學童與酪農

彰化縣政府推動「生生有鮮乳」政策，縣長王惠美今天到彰化市大成國小視察鮮乳供應情形，王惠美表示，去年中央「班班有鮮乳」政策...

土石方管理不足 大甲溪光明抽蓄水力計畫補正再審

環境部今天舉辦「大甲溪光明抽蓄水力發電計畫將進行二階環評專案小組初審」會議，本案在環評委員認為應加強環境保護減輕對策，以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。