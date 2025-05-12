汽燃費擬改名為公路使用養護費 電動車2030年將開徵

電動車吃電，用「汽車燃料使用費」課徵名不正言不順，立委今天李昆澤表示，考量電動車逐漸增多，現今使用的「汽車燃料使用費」應改名為「公路養護修建及安全管理費」，交通部表示，基於徵收目的，建議改名為「公路使用養護管理費」，並請運研會通盤檢討徵收規範及配套措施，預計2026年報告出爐、2030年針對電動車開徵。

立法院交通委員會今審查公路法修法第27、28、75條，立委提案欲將「汽車燃料使用費」改名為「公路養護修建及安全管理費」。

李昆澤質詢時指出，氣燃費目前是依照車輛cc數計算，每年徵收約500億元，氣燃費的分配為中央、地方、國道基金，而電動汽車的數量也逐年增加，2018年電動車約20萬輛，今年3月電動車已達88萬輛。

其中，戰列部隊編制裝備內的軍用汽車、領有特種車行執照並免徵使用牌照稅的車輛、外交使節及享有外交待遇的外國人汽車、經公路主管機關核准的市區汽車客運業及公路汽車客運業，專攻大眾運輸使用的公共汽車、電動汽車、計程車等，均免徵氣燃費。

李昆澤說，關於氣燃費的討論應以道路為主體並有3大重點，包含確保道路養護修建及安全管理的費用充足、以道路使用為主體，徵收對象應為實際用路車輛、收費應具有公平性；而氣燃費改革主要討論方向應為是繼續隨車徵收，還是改為隨油徵收或隨里程徵收。

針對上述3種徵收方式的比較，交通部政務次長陳彥伯分析，隨車徵收比較簡單，強調cc數跟車種，民眾比較能接受，目前新加玻、日本、歐盟仍採用隨車徵收。

隨油徵收能反映車輛實際使用狀況，缺點是2030年預估電動汽車將達51萬輛、電動機車240萬輛，若持續免徵，光2030年可能減徵36億；隨里程徵收則較能反映道路狀況，缺點是普及人及竄改問題；以碼表登錄，有改表疑慮，無法有效建立防弊機制。

陳彥伯說，基於公路法第27條徵收目的，建議將「公路養護修建及安全管理費」修正為「公路使用養護管理費」。另也考量電動車發展趨勢，已請運研所通盤檢討汽車燃料使用費徵收及分配辦法的徵收規範，包含徵收對象、方式、期間、規範費率、增列電動汽機車收費標準等，以及配套措施。

陳彥伯表示，汽燃費還是要考量公平跟民眾負擔跟來源，運研所檢討報告需一段時間，預估2026年通盤檢討報告出爐，另因應淨零排放政策，還是鼓勵民眾使用電動車，預計2030年將針對電動車開徵。