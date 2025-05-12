川普擬砍處方藥價30%至80% 學名藥協會憂擾動藥品供應

美國總統川普11日在社群網路「真實社群」（Truth Social）表示，他預計12日上午（美國時間）簽署行政命令，大幅降低美國處方藥和藥品30％至80％的價格。川普指出，他的下一則發文（調降藥價）將是他發表過最重要，也最具衝擊力的發文之一。

川普稍早發文指出，大家很多年來都懷疑為什麼美國處方藥和藥品的價格，比其他國家貴這麼多，甚至有5到10倍之多。他說，這些藥品價格雖然不同，其實是同樣的藥品、來自同樣實驗室或工廠、出自一樣的公司。

川普說，這一直以來都非常難解釋，並認為這沒有正確的答案；製藥公司可能會歸咎於研發成本，把這些成本沒來由的交給美國來負擔，而且只有美國的倒霉鬼在負擔。

川普指出，全世界藥品價格將會漲價，以達到平衡，也對美國公平，讓美國人只付出世界上最低廉的價格來購買藥品；這樣美國終於會被公平地對待，同時美國公民的醫療保健支出會大幅降低，美國將節省上兆美元。

對於，美國將祭出處方藥和藥品價格下降30%至80%的新措施。學名藥協會公共事務政策委員會主委殷為瑩說，美國藥品給付價格下修，擾動美國藥品供應鏈結構，也加速在地困難學名藥的法規鬆綁。建議政府應持續強化原料藥與必要藥品供應鏈韌性的腳步外，也參考美國對困難學名藥的法規鬆綁，進一步推動台灣在地製藥韌性及照顧病患用藥權益。

殷為瑩說，美國藥價新措施對台灣的影響還牽涉很多變數，目前很難預判情勢。不過，台灣也可趁此機會進行政策調整、產業結構轉型、降低對特定國家依賴程度，短中期應「以獎勵措施提升國產原料藥、製劑生產及使用比例」、「建立關鍵必要藥品儲備制度」，長期建議修正「生技醫藥產業發展條例」將在地製造也一併納入獎勵範圍之中，才符合以病人為中心的藥品在地化國際趨勢。