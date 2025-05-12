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影／憂中橫地質脆弱破碎 環團籲否決大甲溪光明電廠環評

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
大甲溪光明抽蓄水力發電計畫今天進行二階環評專案小組初審，監督施政聯盟偕同多個環保團體上午在環境部舉辦會前記者會，反對這項近600億元的錢坑工程，強調中橫德基谷關之間地質脆弱破碎，不該讓台電在此炸山挖隧道讓地質更加鬆動、加劇山崩地滑。記者林伯東／攝影
大甲溪光明抽蓄水力發電計畫今天進行二階環評專案小組初審，監督施政聯盟偕同多個環保團體上午在環境部舉辦會前記者會，反對這項近600億元的錢坑工程，強調中橫德基谷關之間地質脆弱破碎，不該讓台電在此炸山挖隧道讓地質更加鬆動、加劇山崩地滑。記者林伯東／攝影

大甲溪光明抽蓄水力發電計畫今天進行二階環評專案小組初審，監督施政聯盟偕同多個環保團體上午在環境部舉辦會前記者會，反對這項近600億元的錢坑工程，強調中橫德基谷關之間地質脆弱破碎，不該讓台電在此炸山挖隧道讓地質更加鬆動、加劇山崩地滑。

由於光明計畫將鑽炸山體開挖10.6公里頭水隧道及興建抽蓄電廠，有嚴重的地質、斷層、生態、社會及土石流風險等問題，對當地及下游的影響與爭議極大。環團呼籲環評委員否決選址不當的光明電廠案，審查過程應要求台電加開說明會，維護下游利害關係人知情權，並召開專家小組會議，廣納地質生態及風險評估專家。

大甲溪光明抽蓄水力發電計畫今天進行二階環評專案小組初審，監督施政聯盟偕同多個環保團體上午在環境部舉辦會前記者會，反對這項近600億元的錢坑工程，強調中橫德基谷關之間地質脆弱破碎，不該讓台電在此炸山挖隧道讓地質更加鬆動、加劇山崩地滑。記者林伯東／攝影
大甲溪光明抽蓄水力發電計畫今天進行二階環評專案小組初審，監督施政聯盟偕同多個環保團體上午在環境部舉辦會前記者會，反對這項近600億元的錢坑工程，強調中橫德基谷關之間地質脆弱破碎，不該讓台電在此炸山挖隧道讓地質更加鬆動、加劇山崩地滑。記者林伯東／攝影

台電 環評 風險

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