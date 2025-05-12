藥師提告邱泰源、蘇奕彰圖利 中醫藥司：尊重各界意見

衛福部今年3月18日發布違反「藥事法」第103條第2項的「衛部中字第1141860113號解釋令」，使不具專業藥事人員資格者得以經營中藥販賣業，藥師公會全聯會理事長黃金舜表示，經多次透過各種方式陳情、溝通及協調，希望政府撤回違法解釋令，但未接到有關回應，今天赴台北地檢署提告衛福部長邱泰源及衛福部中醫藥司司長蘇奕彰圖利罪。

蘇奕彰表示，這是民主社會，尊重各界不同意見以及法治社會的表達權利，衛福部依法行政，會以國家社會整體的利益為考量，所做的決策一定合乎法律。他強調，「衛部中字第1141860113號解釋令」符合行政流程，期以提供民眾民生及醫療健康照護的效益。

蘇奕彰說，這個案子已經有2年的時間了，經過與各團體溝通，雖然不能盡如人意，包括中醫藥產業也覺得過度被壓制，讓整個產業萎縮，但是衛福部不會只考慮單一團體，而是以整個國家社會最好的方向來進行，重點核心在「專業分工合作」，對全民是一件好事。

蘇奕彰指出，中藥從業人員既不是醫事人員，而新的解釋令也不涉及藥師的調劑權問題。他認為，「中藥販售新令是一個社會分工，可以讓藥師、中醫師的服務更好」，且西藥和中藥不一樣，應該站在中醫藥產業的發展方向來思考問題。

藥界於5月4日上凱達格蘭大道抗議表達不滿，認為邱泰源及蘇奕彰以違法解釋令使原為日落條款之「藥事法」第103條第2項變為日出條款，圖謀部分無藥事人員資格，欲從事中藥販賣業之人之利益，涉及「刑法」第131條及「貪汙治罪條例」第6條第1項第4款之圖利罪嫌，今天正式赴台北地方檢察署提告。

針對提告的部分，蘇奕彰說，公部門尊重各個團體，如果願意溝通、好好討論就不會走上司法。他希望，各個產業團體能夠好好溝通充分合作，畢竟台灣很小，應該充分利用資源發揮優勢，創造出能引領全球發展的中藥產品。

邱泰源表示，尊重每個人都有發表不同聲音的權利，衛福部希望請不同團體坐下來談，而站在國家發展的的角度，不管是西藥或中藥，都留在台灣發展，醫療才能有韌性。