Kitty不是第一？三麗鷗2025十大角色人氣大公開

三麗鷗誰最紅？

2025年三麗鷗人氣角色大賞正式開跑，4月15日初回速報率先揭曉前五強，布丁狗、大耳狗喜拿、帕恰狗、酷洛米與Hello Kitty搶先占位，人氣角逐一觸即發！隨著5月13日第二波速報即將更新，全球粉絲是否已準備好為本命角色全力應援、拉票衝榜？

作為橫跨世代的可愛IP天團，三麗鷗旗下角色不僅擁有強大粉絲基礎，近年更成為台灣各大品牌爭相聯名的寵兒，從飲品甜點、服飾文具到電商限量禮盒，處處可見Hello Kitty、美樂蒂、酷洛米、人魚漢頓等身影，引爆社群話題與搶購潮。2023年，《網路溫度計DailyView》曾透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查三麗鷗角色聲量熱度，由Hello Kitty、美樂蒂、布丁狗、大耳狗喜拿和蛋黃哥奪下當年討論度前五。如今來到2025年，榜單會否洗牌？誰能穩坐寶座？誰又將黑馬逆襲？跟著我們一起見證這場可愛又激烈的明星人氣爭霸戰吧！

No.10 蛋黃哥 Gudetama

YT／ Netflix Malaysia

相較於其他三麗鷗角色的活潑，蛋黃哥以其獨樹一格的慵懶形象脫穎而出。它總是癱軟在蛋白上，提不起勁、什麼都不想做的模樣，反而意外地擄獲了許多粉絲的心，其「先休息再前進」的態度更是引發高度共鳴。

蛋黃哥早期在台灣擁有超高人氣，但你知道它甚至有著［從台灣紅回日本」的說法嗎？2013年在「Sanrio 食物角色選拔」中失利的它，因台灣三麗鷗的積極爭取和推廣而在台灣走紅，進而受到日本總公司重視。2022年Netflix更推出了真人動畫影集《蛋黃哥大冒險》，輕鬆療癒的風格也獲得不少好評，「是很適合讓腦袋休息一下的短影集」、「我家6歲的看到默默流淚」、「超療癒的，而且還二刷」、「這部很適合跟小孩一起看」。

No.9 雙星仙子 Little twin stars

被粉絲親切稱為「雙子星」的「雙星仙子」是三麗鷗旗下經典的雙胞胎角色，粉髮的姊姊Lala和藍髮的弟弟Kiki，一直以可愛的孩童形象深植人心。雖然外貌可愛，但這對夢幻的雙胞胎可是誕生於1975年，即將在今年迎接50歲生日！

夢幻的雙星仙子擄獲了各個年齡層的心，知名主持人寇乃馨在2024年於臉書分享自己對雙星仙子的熱愛，展示了她收藏的上千件周邊商品，甚至擁有一間專門的收藏室，豐富的收藏品引發網友熱烈討論，也讓「雙子星」的聲量再度攀升。儘管有酸民質疑「公主該長大了」，寇乃馨仍以高EQ回應，強調保有少女心與成熟懂事並不衝突，獲得許多支持者的讚賞，紛紛留言表達對它收藏的驚嘆與喜愛，「小女孩的靈魂只能說歎為觀止」、「真的有機會要打造一間雙子星博物館」、「深愛並且能夠維持幾十年的收藏真的很厲害」。

No.8 酷企鵝 Bad badtz-maru

來自夏威夷群島的酷企鵝，雖然以喜歡惡作劇和愛發脾氣的形象示人，但骨子裡卻是個講義氣、非常仗義的角色，這種「反差萌」也深受粉絲喜愛。有趣的是，真實生日落在4月1日愚人節的它，常因為這個日期而被誤認為在開玩笑，以至於收不到大家的生日祝福。台灣三麗鷗在今年的酷企鵝生日時，特別將這個烏龍橋段拍成短影音分享至社群平台，引發不少網友的趣味共鳴和祝福。

此外，過去網路上曾有關於酷企鵝與酷洛米是情侶關係的傳聞，一度讓許多粉絲感到驚訝甚至表示「不能接受」。經過其他網友的考證後，強調這兩人只是好朋友的關係，更有粉絲調侃酷洛米其實喜歡高顏值的人類帥哥，這場有趣的誤會也引起了一陣討論。

No.7 帕恰狗 Pochacco

在2024年三麗鷗肖像大賞中拿下綜合第二名的帕恰狗，英文名「Pochacco」在日文中有「胖圓的」意思，圓滾滾的可愛形象也正如其名。特別的是，出生於2月29日的它，是隻四年才能過一次生日的特別壽星。身為人氣王，帕恰狗不僅有小老鼠喬比這位好朋友，更擁有至少29位來自不同物種的好友，堪稱三麗鷗中的好人緣代表。

雖然看起來圓嘟嘟，但帕恰狗其實非常熱愛運動，擅長三對三籃球，也是足球守門員。令人驚訝的是，身為狗狗的它竟然是個素食主義者，最愛吃胡蘿蔔和香蕉冰淇淋。官方介紹中還特別提到帕恰狗豎起來的耳朵，是它充滿元氣的象徵，也能表達各種情緒。在日本動畫中，更有它用耳朵擦眼淚的超萌畫面，展現獨特的可愛特技。

No.6 人魚漢頓 Hangyodon

近年來人氣持續攀升的人魚漢頓，其設計靈感巧妙融合怪誕與幽默，藉由「半魚人」造型呈現外在與內在的反差萌，獨特的大眼和滑稽笑容也散發出天真又古怪的魅力。擅長逗人發笑的它，性格其實是個怕寂寞、懷抱著英雄夢的浪漫主義者，這種反差感深深吸引粉絲。在當今「醜萌」文化盛行的時代，人魚漢頓也成為代表角色之一。

值得一提的是，人魚漢頓極具辨識度的外型也引發趣味討論；台灣網友常調侃它為「醜魚」，甚至覺得像《我們這一家》裡的花媽，香港則稱它「水怪」。不過，許多粉絲力挺，認為它一點也不醜，希望大家尊重它的獨特，「醜魚聽起來就很盜版」、「再叫我醜魚，我要生氣氣囉」、「它沒有抄襲花媽..漢頓先誕生的」、「漢頓是漢頓，倫家不叫醜魚」。

No.5 布丁狗 Pompompurin

你知道可愛的布丁狗，原型其實是溫馴的黃金獵犬嗎？它名字的由來也相當有趣，據說是主人大姊姊將貝雷帽戴在其頭上時，大家都覺得模樣酷似布丁，於是「布丁狗」這個可愛的稱號就此誕生，貝雷帽也成了它的招牌造型。

而說到布丁狗最大的特色，莫過於它身後那神秘的「＊」字號。這個一度引發諸多揣測的符號，真實身分正是它的「屁眼」！更有趣的是，布丁狗在1996年初登場時，設計上並沒有這個小萌點，直到2006年三麗鷗決定加上這個獨特的細節後，反而讓布丁狗的人氣一飛沖天！許多網友也幽默表示，購買周邊時會特別選購「屁眼好看」的商品，「我也是挑屁眼買丁狗的一員」、「屁眼立大功」、「加入萌點的人是天才吧」。

而這股強勁的人氣，也在2025年三麗鷗肖像大賞中嶄露頭角。在4月15日的初回速報中，布丁狗不僅在台灣、中國、英國等多個國家領先，更暫時位居綜合榜單的第一名，再次證明它在粉絲心中的地位。

No.4 大耳狗喜拿 Cinnamoroll

有著一對引人注目的大耳朵和像肉桂捲般捲曲尾巴的大耳狗喜拿，外表如同柔軟的雲朵，散發著溫柔呆萌的氣息。它住在充滿香氣的Café Cinnamon，與許多可愛的朋友們一同生活。而它的名字「喜拿」（Cinnamoroll，シナモン）正是源於它那像肉桂捲（シナモンロール）的捲曲尾巴，以及它最喜歡的食物——Café Cinnamon的肉桂捲，兩者的日文發音十分相似。

你知道嗎？喜拿最初的設計概念並不是狗！大耳狗的作者曾分享，最初是以「天使」為概念進行繪製，原本想創作的角色是兔子；但由於當時臘腸犬非常流行，最終將角色改為狗狗，並以純淨的白色和引人注目的大耳朵為特色，才誕生了現在廣受喜愛的大耳狗喜拿。也因為其夢幻的形象，每次推出相關周邊或聯名活動時，總會掀起粉絲們的搶購熱潮！

No.3 美樂蒂 My Melody

你知道美樂蒂的誕生靈感其實是來自經典童話《小紅帽》嗎？在1975年，三麗鷗以「童話中大野狼最愛吃的動物」為題進行投票，兔子成功勝出，美樂蒂才由此誕生。它最初的名字甚至是Little Red Riding Hood，隔年才正式更名為My Melody。憑藉其可愛形象，美樂蒂在近十年的三麗鷗角色大賞中都維持在前十名，擁有極高人氣。

然而在2025年農曆新春期間，一場與連鎖速食店麥當勞的聯名活動卻引發爭議。由於當時麥當勞正處於職場性侵案的風波中，其與美樂蒂合作推出「金迎招財」系列聯名產品的消息，立即引發許多網友的強烈反彈。粉絲認為三麗鷗選擇與處理爭議不當的企業合作，是對品牌形象的傷害，紛紛表達失望與不滿，「以為聯名就會忘記嗎」、「如果三麗鷗也因此列入抵制，我覺得這才比較實際」、「這真的會是三麗鷗之恥」、「麥當勞請不要褻瀆我的美樂蒂」，帶動聲量衝高。這場爭議甚至引發了抵制行動和呼籲三麗鷗重新考慮合作的公開信，最終台灣麥當勞在活動原定上市前一天緊急宣布取消與美樂蒂的聯名計畫。

No.2 Hello Kitty

Hello Kitty可說是風靡全球的超級巨星，自1974年誕生以來便擄獲無數粉絲的心。它與爸爸喬治、媽媽瑪麗和雙胞胎妹妹咪咪一同住在英國倫敦郊外，標誌性的藍色吊帶褲與左側紅色蝴蝶結造型深入人心。它最大特色是沒有嘴巴，三麗鷗曾解釋這是因為Hello Kitty用心靈溝通，不需言語傳達情感；左側蝴蝶則可用來與妹妹咪咪區分，久而久之也成為經典標誌。

雖然不是三麗鷗第一個角色，但Hello Kitty憑藉獨特魅力成為品牌代表。2024年剛迎來50歲生日的它，至今已誕生超過22,000種商品，從文具、生活用品到電子產品、飛機聯名樣樣都有，創下驚人商業價值，銷售額更占三麗鷗年收益的一半，堪稱全球最具影響力的「貓」。

No.1 酷洛米 Kuromi

近年人氣暴漲的三麗鷗角色，非「酷洛米」莫屬！它以標誌性的黑色小丑帽、尖耳朵與招牌尖牙，展現酷帥叛逆形象，自稱是美樂蒂的勁敵，卻有著反差感十足的少女心。雖然看起來壞壞的，但私下愛寫日記、迷戀帥哥、最喜歡看愛情小說，還會因為喜歡的人害羞、為朋友打抱不平，嘴硬心軟又可愛，讓它成為粉絲心中的「最討喜反派」。

酷洛米近年人氣持續飆升，2022至2024年連三年穩居「三麗鷗角色大賞」前三名，2025年適逢酷洛米誕生20週年，眾多品牌紛紛推出聯名商品，引發粉絲們的搶購熱潮，社群媒體上經常可見「酷洛米水杯跟公仔真的太可愛辣」、「酷洛米聯名香水我先拿下」、「Lucy's新的酷洛米聯名款又甜又酷的，誰受得了」、「85度C怎麼又出三麗鷗聯名蛋糕了」等熱烈的討論，讓酷洛米穩坐近一年三麗鷗話題聲量冠軍，人氣無人能敵！

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年05月08日至2025年05月07日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

看更多網路溫度計文章

Energy、棒棒堂合體掀熱潮！十大台灣男團排名出爐 新生代誰成功上榜？

任天堂、小小兵、哈利波特誰是冠軍？日本環球影城十大主題園區一次看

2025韓國十大彩妝新品牌 五花肉氣墊、布丁膏爆紅出圈

台北十大不限時咖啡廳推薦！久坐、筆電族、甜點控全收編

卡比獸、吉伊卡哇、貓貓蟲咖波...2025全台元宵燈會人氣TOP 10