汽車隔熱紙透光率6月公布指引 明年法制化違者將吃罰單

交通部研議車窗隔熱紙透光指引內容，預計6月底公布、12月底前完成儀器設備購置及檢驗人員教育訓練，但立委洪孟楷今指出，隔熱紙透光率僅規範新車且無罰則，民眾恐鑽漏洞，交通部表示，除公布指引，明年起將法制化、強制規範新車，不符合者將懲處。

交通部研議車窗隔熱紙透光指引內容，以目前蒐集的國外規範和國內問卷結果，一般汽車前擋玻璃透光率70%以上；前側窗玻璃（A至B柱間）透光率70％以上，若有個別考慮則應不低於35％；後側窗玻璃（B至C柱之間）透光率35％以上或不予限制；後擋窗玻璃透光率35％以上或不予限制。

計程車規範將較嚴格，前擋玻璃及前側窗玻璃（A至B柱間）透光率70％以上；後側窗玻璃（B至C柱之間）及後擋窗玻璃透光率35％以上。

立法院交通委員會今針審查處理公路法修正提案及停車場法修正提案，會中洪孟楷質詢指出，汽車隔熱紙透光率受到關注，目前交通部研議公布指引，只規範新車不管舊車，倘若民眾新車領牌1個月後再貼隔熱紙，這樣算新車還是舊車？認為交通部應定義新車、舊車，對於隔熱紙透光率新制，也須針對舊車訂定落日條款。

公路局長陳文瑞會中接受聯訪時表示，6月底前會公布隔熱紙透光路安全指引，讓新車車主購車後，在黏貼隔熱紙時有標準規範，但以宣導為主。

先前交通部長陳世凱提到將修正相關規定，明年將法制化，強制要求新車遵守，陳文瑞說，6月底前先公布指引，並針對新車進行宣導，後續再修正道安規則，修正過程說也會討論適用範圍、相關罰則等，明年度開始強制要求。

陳文瑞表示，新車明年起驗車時也須檢驗隔熱紙透光率，若未符合監理單位檢驗標準者，將依處罰條例第17條規定，經檢驗不合格的汽車，於1個月內仍未修復並申請覆驗，或覆驗仍不合格者，吊扣其牌照。