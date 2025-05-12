尿失禁、心悸、失眠？醫師：補充荷爾蒙最快1個月見效

清晨一起床就滿身汗、深夜驚醒難以入眠、還沒走進廁所就忍不住漏尿…這些狀況對許多進入更年期的女性來說，並不是偶發的意外，而是反覆出現的日常困擾。台北市立聯合醫院仁愛院區婦產科主任林姿吟在「元氣最愛問」節目中指出，更年期症狀與荷爾蒙變化有關，透過醫師評估，若補充得當，往往能在短期內改善生活品質。

五成女性尿失禁 荷爾蒙下降惹的禍

林姿吟說，熱潮紅、心悸、失眠是更年期常見症狀，部分女性還會出現皮膚乾癢、性慾降低等情形。五十歲以上婦女中，約五成曾有尿失禁困擾，包括應力性（咳嗽、跑步時漏尿）、急迫性（來不及進廁所）、滿溢性（糖尿病相關）與混合性，這些都與荷爾蒙減少有關。

更年期也會加速骨質流失與提升心血管疾病風險。四十歲起女性骨質即逐漸流失，五十歲後因荷爾蒙下降而明顯加快。荷爾蒙能抑制蝕骨細胞活性，單靠鈣與維生素D3並無法有效延緩骨鬆，因此臨床常建議補充荷爾蒙。

補充時機關鍵 最好在停經十年內開始

林姿吟指出，更年期症狀出現時，應先至婦產科就診，透過抽血檢查評估卵巢功能，判斷是否已進入更年期。也可先至國健署網站填寫「更年期不適症狀評估表」，若分數超過15分，建議進一步就醫。

更年期不適症狀評估表https://www.hpa.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=1149&pid=6620

目前緩解更年期症狀最有效方式是補充荷爾蒙。若經醫師評估而補充，臨床經驗顯示，約一個月後熱潮紅可望改善，陰道萎縮則需較長時間。建議於停經十年內開始補充，效果最佳，並可持續至六十五歲。

針對部分民眾擔憂補充女性荷爾蒙會引發乳癌，林姿吟強調：「乳癌不是因為補充荷爾蒙而產生的。」根據2002年WHI（婦女健康倡議）研究，五年內補充女性荷爾蒙是安全的。

補充荷爾蒙也有助於長期心血管健康。雖然短期內無顯著保護作用，但長期服用可降低風險。不過，乳癌患者、有不明出血、或有中風、心肌梗塞、深部靜脈栓塞病史者則不建議使用。子宮肌瘤患者則視情況而定，若肌瘤體積不大且症狀明顯，仍可在醫師監督下補充。若已切除子宮，補充效果更佳，還可能降低大腸癌與失智症風險。

大豆異黃酮、蜂王乳 食物補荷爾蒙？

常有民眾問：「醫生，請問吃大豆異黃酮或蜂王乳，可以緩解更年期症狀嗎？」林姿吟直言，大豆異黃酮雖能緩解部分症狀，但含量有限，難以取代藥物效果。至於蜂王乳，補充的多為碳水化合物與熱量，無助於荷爾蒙補充。

別讓更年期偷走生活品質

更年期並非終點，而是轉折。身體變化雖難避免，但透過正確的醫療介入與荷爾蒙補充，可以顯著改善生活品質。面對身體訊號，別硬撐，也別亂補，最好的做法是走進診間，讓專業醫師為妳找回平衡。

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