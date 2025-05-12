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氣象署：明天日夜溫差大 周三之後白天高溫飆34度
中央氣象署資深預報員謝佩芸上午表示，今起位於巴士海峽的鋒面逐漸減弱東移，水氣減少，本周天氣大致穩定，但有些地方要留意午後雷陣雨，整體感受愈來愈有夏天的感覺。明天日夜溫差大，周三之後西半部白天高溫有機會達33度甚至34度。
謝佩芸指出，今天台灣上空雲量偏多，但下雨狀況逐漸減少。周末兩天鋒面通過降雨，全台雨露均霑，雨勢最大區域在台中山區，連帶連附近的苗栗、南投及部分彰化地區，都出現200毫米以上累積雨量。北部大部分地區也超過100毫米，南部除了東南部及恆春半島，其他也超過50毫米。
謝佩芸指出，今天水氣漸減，恆春半島及蘭嶼附近仍有強對流，需注意短延時強降雨，其他各地有零星雲系通過，但帶來雨勢並不明顯。明天多雲到晴為主，東半部及基隆、北海岸仍有降雨零星；周三及周四注意山區午後雨；周五到周日北、宜、花及山區要留意午後雨。
氣溫方面，謝佩芸指出，今天清晨各地仍涼，北台灣只有16、17度，白天東北季風逐漸減弱，氣溫略回升，各地高溫約25至28度。明天清晨氣溫仍偏低，白天氣溫明顯回升，西半部白天高溫回到30度以上，日夜溫差大。周三之後氣溫更明顯回升，西半部白天高溫有機會達33度甚至34度，有暖熱感覺。
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