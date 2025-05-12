快訊

300公尺耗資1.5億元 台鐵高雄月台門在貴什麼？

2025行事曆更新！4+1新假上路 今年連休9天還有5次機會

聽新聞
0:00 / 0:00

氣象署：明天日夜溫差大 周三之後白天高溫飆34度

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

中央氣象署資深預報員謝佩芸上午表示，今起位於巴士海峽的鋒面逐漸減弱東移，水氣減少，本周天氣大致穩定，但有些地方要留意午後雷陣雨，整體感受愈來愈有夏天的感覺。明天日夜溫差大，周三之後西半部白天高溫有機會達33度甚至34度。

謝佩芸指出，今天台灣上空雲量偏多，但下雨狀況逐漸減少。周末兩天鋒面通過降雨，全台雨露均霑，雨勢最大區域在台中山區，連帶連附近的苗栗、南投及部分彰化地區，都出現200毫米以上累積雨量。北部大部分地區也超過100毫米，南部除了東南部及恆春半島，其他也超過50毫米。

謝佩芸指出，今天水氣漸減，恆春半島及蘭嶼附近仍有強對流，需注意短延時強降雨，其他各地有零星雲系通過，但帶來雨勢並不明顯。明天多雲到晴為主，東半部及基隆、北海岸仍有降雨零星；周三及周四注意山區午後雨；周五到周日北、宜、花及山區要留意午後雨。

氣溫方面，謝佩芸指出，今天清晨各地仍涼，北台灣只有16、17度，白天東北季風逐漸減弱，氣溫略回升，各地高溫約25至28度。明天清晨氣溫仍偏低，白天氣溫明顯回升，西半部白天高溫回到30度以上，日夜溫差大。周三之後氣溫更明顯回升，西半部白天高溫有機會達33度甚至34度，有暖熱感覺。

未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
本周天氣大致穩定，周三之後氣溫更明顯回升，西半部白天高溫有機會達33度甚至34度，有暖熱感覺。聯合報系資料照
本周天氣大致穩定，周三之後氣溫更明顯回升，西半部白天高溫有機會達33度甚至34度，有暖熱感覺。聯合報系資料照
這兩天雨量觀測，台中山區、苗栗、南投及部分彰化地區，都出現200毫米以上累積雨量。圖／中央氣象署提供
這兩天雨量觀測，台中山區、苗栗、南投及部分彰化地區，都出現200毫米以上累積雨量。圖／中央氣象署提供

氣溫 高溫

延伸閱讀

「全台最爛的路」投89線又爆土石流 恐耽誤茶乾製作農民盼搶通

明大雨狂炸南台灣…周三雷雨區擴大 高溫不降仍上看30度

北市直潭壩、青潭堰升至警戒水位 晚間調節性放流

山區下雨坍方落石 南橫公路台東利稻路段交通中斷

相關新聞

這兩天全台下到發紅發紫 粉專：兩天雨量前20名台中占16個

受鋒面影響，這兩天雨下很大，中南部更是出現豪雨或大雨，不少地方下到發紅發紫。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」統計10日...

北方系統偏弱 天氣風險：明起高溫逾30度晚間偏涼 日夜溫差大

天氣風險公司天氣分析林孝儒今天指出，鋒面遠離，本周天氣趨於穩定，白天氣溫悶熱，晚間略偏涼，早出晚歸建議帶薄外套；戶外活動...

有利梅雨環境 賈新興：25到26日起有建立的機率

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，根據歐洲模式...

汽車隔熱紙透光率6月公布指引 明年法制化違者將吃罰單

交通部研議車窗隔熱紙透光指引內容，預計6月底公布、12月底前完成儀器設備購置及檢驗人員教育訓練，但立委洪孟楷今指出，隔熱...

駕駛團體19日交通部抗議 要求提高行人罰鍰至1.8萬

賴清德政府的內閣團隊520就職滿一周年前夕，駕駛團體不滿交通部修法，加重汽車駕駛不停讓行人罰則，卻無針對行人違規闖紅燈加...

魚罐頭保鮮不靠防腐劑？ 專家揭密：忙碌族首選這種魚

現代人飲食，不僅要吃的好，更要吃的健康，魚類是大家公認的健康食材，尤其是青魚類，如鯖魚、秋刀魚、沙丁魚，但在生活、工作忙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。