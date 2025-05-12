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新竹男有高血壓病史 醫：積極管理心臟病罹患率可降五成

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹台大分院家庭醫學部醫師張炳勛指出，三高在年輕族群中常缺乏明顯症狀，應依賴血壓計等醫療工具進行持續監測與管理，以減少心血管疾病發生風險。圖／新竹台大分院提供
新竹台大分院家庭醫學部醫師張炳勛指出，三高在年輕族群中常缺乏明顯症狀，應依賴血壓計等醫療工具進行持續監測與管理，以減少心血管疾病發生風險。圖／新竹台大分院提供

新竹50歲張姓男子父母皆有高血壓病史，張男30歲時在健康檢查中發現血壓偏高，當時未特別留意，直到一位職場同事因心肌梗塞猝逝，才讓他警覺健康的重要性，與家庭醫師討論後，張自35歲起開始規律服藥並定期追蹤，如今血壓穩定，身體無不適，肝腎功能亦維持良好。

醫師指出，只要妥善控制體重、血壓、血糖與膽固醇，加上戒菸，未來十年內有機會降低一半的心臟病風險，並減少約20%的死亡率

新竹台大分院家庭醫學部醫師張炳勛指出，控制血糖、血壓與膽固醇，不僅能保護心臟，同時也具有保護腎臟的效果。根據「新英格蘭醫學期刊」(NEJM) 近期發表的一篇全球性研究，分析34個國家、超過150萬名病人的數據，結果指出，五項可控制的危險因子—肥胖、高血壓、高膽固醇（非高密度脂蛋白膽固醇，non-HDL）、吸菸與糖尿病，與心血管疾病與死亡率高度相關；而年齡、種族、家族病史等則為無法控制的風險因子。

值得注意的是，雖然心血管疾病在男性中較常見，但這五大可控制的風險因子對女性的影響更為顯著。研究顯示，女性心血管疾病的發生中有57.2%與上述因素相關，男性則為52.6%；而在死亡率方面，女性為22.2%、男性為19.1%。

張炳勛分析，三高管理的關鍵，在於及早開始、穩定控制，並養成良好的生活習慣。此研究進一步指出，五大可控制因子中，血壓是對心血管健康及死亡率影響最顯著的因素。若能將收縮壓嚴格控制在120mmHg以下，將可有效降低風險；而血糖與膽固醇的影響則會隨年齡增加而略微下降。

張炳勛說，三高初期常無明顯症狀，尤其年輕族群更易輕忽風險。建議落實每日監測血壓，積極控制三高，才能有效守護心血管健康。

張炳勛表示，血壓為三高中最具影響力的危險因子。研究顯示，將收縮壓控制在120 mmHg 以下，對降低心臟病與整體死亡率具明顯效果，建議各年齡層皆應落實血壓管理。
張炳勛表示，血壓為三高中最具影響力的危險因子。研究顯示，將收縮壓控制在120 mmHg 以下，對降低心臟病與整體死亡率具明顯效果，建議各年齡層皆應落實血壓管理。

死亡率 膽固醇 風險

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