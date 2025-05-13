愛吃拉麵不怕發胖！日營養師教聰明吃法：控管熱量又滿足口腹

根據「OCEANS」報導，日本營養師指出，即使是熱量偏高的拉麵，也能透過選擇與吃法上的小技巧，降低發胖風險。拉麵因是高醣質麵條與高油脂湯頭的組合，而被認為是容易發胖的食物，但實際上，只要稍加留意，仍可適度享受這道國民美食。

管理營養師菊池真由子建議，選擇醬油拉麵等清爽湯頭與低脂叉燒，有助減少熱量攝取。相較之下，豚骨或味噌豚骨拉麵因湯頭濃郁、脂肪含量高，更容易讓人發胖。此外，選擇價格較低、湯頭清淡的中華蕎麥風拉麵，也較不容易過量攝取油脂。

在配料方面，應避免額外加點鹽分高的筍乾，改選擇富含纖維的高麗菜、豆芽、木耳或蔥花等蔬菜，不僅可增加咀嚼次數，也有助提升飽足感。若店家無蔬菜配料可選，可在用餐前飲用200ml左右的100%蔬菜汁作為替代，但須注意糖分攝取。若真的想加點配料又想控制熱量，可選擇加蛋或加叉燒，會比點唐揚雞來得好。

營養師也提醒，通常會建議用餐時先吃青菜，是希望能減少醣類的攝取量。但一般人吃拉麵時都會將碗內食材全部吃完，所以吃拉麵的進食順序，和是否導致發胖並無關連。若能控制每週吃拉麵的次數在一至兩次，並適量減少湯汁攝取量，例如只喝約三分之一，就能有效控管熱量。若仍感到飢餓，可嘗試以綠茶補充水分，不但有助脂肪代謝，亦具口氣抑制效果。善用這些方法，即使愛吃拉麵也能兼顧健康。