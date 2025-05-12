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這兩天全台下到發紅發紫 粉專：兩天雨量前20名台中占16個

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
前兩天雨下很大，天氣不穩定，不少人外出、上班，淋得一身濕。本報資料照片
前兩天雨下很大，天氣不穩定，不少人外出、上班，淋得一身濕。本報資料照片

受鋒面影響，這兩天雨下很大，中南部更是出現豪雨或大雨，不少地方下到發紅發紫。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」統計10日到11日兩天雨量，󠀠前20名中有16個都是台中測站，而其中有14個台中測站雨量都超過200毫米。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，雨量結帳，這兩天雨勢不小，全台都進帳。鋒面已經南移巴士海峽，台灣上空的雲雨帶正逐漸減少中，降雨即將結束。

中央氣象署指出，今天(12日)位於巴士海峽的鋒面會逐漸減弱東移，但水氣仍多，南部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢的機率，預計下半天南台灣的降雨有漸緩的趨勢，其他地區一早仍有局部降雨機率，到了白天會陸續轉為多雲較穩定的天氣。

根據經濟部水利署台灣水庫水情，中區的鯉魚潭水庫有效蓄水量達99.6%、德基水庫達95.6%、日月潭水庫87.8%；南區烏山頭水庫有效蓄水量達87.9%、南化水庫78.2%。北區石門水庫有效蓄水量達97.2%、新山水庫達99.3%、寶山第二水庫達99.7%、明德水庫98%，翡翠水庫76.3%。

這兩天雨下很大，中南部更是出現豪雨或大雨，不少地方下到發紅發紫。擷取自氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」
這兩天雨下很大，中南部更是出現豪雨或大雨，不少地方下到發紅發紫。擷取自氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」

翡翠水庫 雨量

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