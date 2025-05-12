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2025行事曆更新！4+1新假上路 今年連休9天還有5次機會

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【2025行事曆更新】4+1新假上路！剩「這些月份」沒假放 今年連休9天還有5次機會

聯合新聞網／ 綜合報導
立法院於5月9日三讀通過《紀念日及節日實施條例》修正案，確定自2025年起新增四個國定假日。圖／聯合報系資料照片
立法院於5月9日三讀通過《紀念日及節日實施條例》修正案，確定自2025年起新增四個國定假日。圖／聯合報系資料照片

立法院於5月9日三讀通過《紀念日及節日實施條例》修正案，確定自2025年起新增四個國定假日，分別為9月28日教師節、10月25日光復節、12月25日行憲紀念日，以及農曆小年夜。同時，5月1日勞動節也正式納入為全國適用的放假日，不再僅限勞工適用。

這次假日制度的調整，對於全體國人來說無疑是一大利多。原本就有端午節、中秋節與國慶日3個連假，加上新制上路後，將進一步擴大連假數量與彈性安排的空間。

2025下半年連假亮點總整理：

中秋節+國慶日連假小確幸：由於兩個節日時間接近，只要請3天假，就能串起長達9天的黃金連假。

教師節、光復節巧遇週末：兩者雖為國定假日，但因落在週日，經行政調整後仍能帶來2次額外的三天連假。教師節後請4天，還可以跟中秋、國慶連起來，請7天狂休16天，很適合去歐美玩。

行憲紀念日是星期四：只要在12/26（五）請特休，就能享受4天連假。如果想要休9天，也能往前請12/22（一）、12/23（二）、12/24（三）。

不過雖然有多了假日，但還是有些月份並沒有假期，包含了3月、7月、8月、11月，這幾個月民眾們就要辛苦一些，多一點上班時間了。

連假

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