駕駛團體19日交通部抗議 要求提高行人罰鍰至1.8萬

賴清德政府的內閣團隊520就職滿一周年前夕，駕駛團體不滿交通部修法，加重汽車駕駛不停讓行人罰則，卻無針對行人違規闖紅燈加重懲處，因此發布聯合聲明並提出5大訴求，除要求交通部落實工程、教育、執法等「3E工程」外，也應針對行人闖紅燈提高裁罰至1.8萬元，並預告5月19日將繞行交通部周遭以表達抗議。

交通部公共運輸及監理司長林福山表示，行人安全保護是交通部跟國人重要課題，目前主要是針對已經造成行人的傷亡進行檢討，並非針對一般違規。

林福山強調，交通部都是先從工程、教育、監理，最後才是配套執法，檢討處罰是希望駕駛對行人保護都要有最優先觀念，透過已經造成傷亡處罰檢討，盼有更高警惕方式，行人仍以加強宣導為優先。

交通部2023年起加重不停讓行人罰則後，仍有部分汽車駕駛人未依規定停讓，為遏止駕駛人僥倖心態，日前預告修正「違反道路交通管理事件統一裁罰標準及處理細則」，其中，未停讓行人致輕傷及重傷，分別調高罰鍰為1.8萬元及3.6萬元，最快6月底上路。

此次修正「違反道路交通管理事件統一裁罰標準及處理細則」，將於母法授權法定罰鍰額度範圍內，酌予調高致人輕傷起罰金額，其中，輕傷起罰金額從7200元修正為1萬8000元，重傷從原先的1萬8000元調高為3萬6000元，與死亡裁罰金額相同。

台灣全國汽車駕駛人權益聯盟協會與新北市遊覽車駕駛員職業工會、台灣遊覽車發展協會，今天發布聯合聲明指出，無能的交通部只會裁罰卻沒有配套措施，把人民當作提款機。駕駛團體提出5大訴求，要求交通部應落實。

5大訴求包含交通政策有違比例原則及有針對性針對「駕駛人」身份；現行「行人闖紅燈」罰則為500元，建議提高至1.8萬元，以表警惕作用；重要道路路口，加強員警駐點查緝行人違規闖紅燈行為；加強教育行人行經行穿線，違規闖紅燈罰則標示；全面落實改善交通號誌「人車分流」機制，解決都會區人車爭道的問題。

台灣全國汽車駕駛人權益聯盟協會表示，錯誤的政策比貪汙更可怕，法律以人為本，因此人本教育很重要，盼交通部不要再草菅人命。

另外，駕駛團體也將號召所有用路人及汽車駕駛出來抗議，預告5月19日早上9時30分起，將於杭州南路（中正紀念堂旁）整隊，早上10時繞行交通部周邊道路，從杭州南路、愛國東路、中山南路、信義路一段、杭州南路，一路繞道交通部大門口，向交通部表達抗議。