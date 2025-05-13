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抗癌「超級食物」味噌該買哪款？專家揭挑選重點 買錯「益菌量少」

聯合新聞網／ 綜合報導
味噌中的趜含量是營養關鍵。 圖／ingimage
味噌中的趜含量是營養關鍵。 圖／ingimage

根據日媒「President Online」報導，味噌因其豐富的營養與健康效益，被譽為現代的「超級食物」。無論是米味噌、麥味噌、豆味噌或混合味噌，發酵過程中都會產生有益人體的乳酸菌與酵母菌，能促進腸道健康、提高免疫力，大豆本身也有助於改善排便與腸道菌相，發酵後更容易被人體吸收。

專家建議，購買味噌時應選擇麴含量高的產品，通常標示為「10％」以上代表麴與原料比例為1:1，「20％」則表示所含麴菌為原料的2倍，數字越高代表益菌與營養越多。另外，2年以上長期熟成的味噌不僅味道更濃郁，還富含胺基酸和熟成肽，甚至可能具備排出體內放射性物質的作用。

購買時也應避開含有過多添加物的產品，選擇僅含大豆、米、麥、麴與鹽的天然味噌較佳。坊間便宜味噌常以加熱殺菌取代長時間發酵，導致益菌流失。有些農家自製品，雖然價格偏高，但少量手工、傳統製法的味噌品質佳，也可在旅行時多方嘗試。

味噌除了製作味噌湯外，也可嘗試味噌加美乃滋製成的蔬菜沾醬，輕鬆納入日常飲食。專家指出，一碗味噌湯含乳酸菌、蛋白質、維生素、礦物質與膳食纖維，具抗癌、降膽固醇與促進細胞再生效果。擔心鹽分過高、對血壓有所影響的人，可加入具有促進人體排出鹽分作用的海帶或選擇減鹽味噌。比起忌口，適量攝取對健康更具助益。

味噌湯 抗癌 膽固醇

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