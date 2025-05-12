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大雨淋濕鞋子怎麼救？家事達人分享速乾訣竅：別用陽光直曬

聯合新聞網／ 綜合報導
家事達人陳映如分享鞋子被淋濕的應對措施。示意圖／ingimage
家事達人陳映如分享鞋子被淋濕的應對措施。示意圖／ingimage

近日受鋒面影響，全台各地都有較大雨勢。家事達人陳映如發文，分享鞋子被淋濕的應對措施，只要「塞紙」就能快速吸乾鞋子裡的水份，但紙的「材質」也很重要，否則可能效果會不好。

家事達人陳映如在臉書發文，表示最近全台雨勢很大，許多民眾的鞋子容易被淋濕，濕掉的鞋子可以用「塞紙」的方式快速乾燥，建議使用「報紙、麻將紙、白報紙、影印紙」塞在鞋子內，可以快速吸乾水份，讓鞋子變回乾燥的狀態。

陳映如提醒，紙要把鞋子塞得滿滿的，鞋子在恢復乾燥的過程中才不容易變形，且吸濕效果也會更好，如果發現紙變濕或吸水，要立刻換乾燥的紙，而且不要用亮面的「廣告紙」，吸濕效果不好。

另有網友提到有人拿濕掉的PU材質鞋（聚氨酯鞋材）去曬太陽，陳映如也回覆，並不建議用陽光直曬鞋子，就算現在報紙很難買，也可以用其他紙類代替。

陳映如過去也曾發文，如果「皮鞋」被雨淋濕，千萬不要直接用吹風機吹，因為吹風機的熱風會損害皮鞋。針對皮底鞋子，可以在鞋子底部可以放幾張報紙吸濕，或者在鞋底放幾枝「筷子」，使鞋子和地面有空氣流通，讓鞋底乾得快一點。

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