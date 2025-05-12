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北方系統偏弱 天氣風險：明起高溫逾30度晚間偏涼 日夜溫差大

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
本周白天高溫炎熱，明起可逾30度，但晚間較涼，日夜溫差大。聯合報系資料照
本周白天高溫炎熱，明起可逾30度，但晚間較涼，日夜溫差大。聯合報系資料照

天氣風險公司天氣分析林孝儒今天指出，鋒面遠離，本周天氣趨於穩定，白天氣溫悶熱，晚間略偏涼，早出晚歸建議帶薄外套；戶外活動留意高溫，做好防曬並多補充水分，以免中暑。空氣品質方面，西半部位於背風側，擴散條件較不佳，空品較不理想。周末北部及山區午後降雨機率提高，需留意最新預報資訊。

林孝儒指出，今天起鋒面遠離，台灣轉東北風影響，目前雖仍有中高層雲層持續通過，各地天氣較陰沉並有局部短暫陣雨，整體雨勢偏弱且零散。清晨氣溫16至20度略涼。白天起隨水氣逐漸減少，各地天氣逐漸放晴好轉，僅中南部山區午後仍有短暫陣雨機會。各地高溫約24至28度，低溫18至24度。

林孝儒指出，本周台灣附近大氣環境變動度相對較低，預測北方系統勢力偏弱，台灣以高壓迴流偏東至偏南風影響為主，明起氣溫逐日回升，白天悶熱感加劇，預測各地普遍高溫都有機會達30度或以上，低溫約21-25度。受輻射冷卻影響，各地日夜溫差較大。

整體環境水氣偏少，林孝儒說，預測各地維持晴時多雲，僅午後局部山區有熱對流發展可能，降雨較零星。周末由於北方鋒面往南擺盪略近北部海面，大氣略有不穩定且西南風水氣略增，午後山區熱對流發展機會再提高些。

氣溫 高溫

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