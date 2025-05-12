蘋果皮富含營養不吃可惜 醫揭抗老、控糖五大養生功效

「每天吃水果，但卻從沒想過，被丟進廚餘桶的那一塊，其實才是最營養的地方。」台北榮總遺傳優生科主任張家銘於臉書說，蘋果皮、葡萄籽、柑橘皮、櫻桃梗，這些看起來不起眼的東西，其實富含「酚酸」（phenolic acids）的天然植化素，它們正在悄悄改變我們對食物與健康的想像。

張家銘說，國際研究指出，果皮裡的這些酚酸，能幫助穩定血糖、降血壓、抗發炎、抗氧化、減少脂肪堆積，有機會幫助我們逆轉現代人最常見的健康難題「代謝症候群」。

張家銘指出，大家是不是曾每天小心翼翼地，把蘋果皮削得乾乾淨淨，因為覺得果皮農藥多、不好消化？或喝果汁時，把果渣濾掉，覺得那只是纖維。但研究證實，我們以為沒用的地方，反而是酚酸的主要儲藏區。

舉例來說，蘋果皮裡的「綠原酸」（chlorogenic acid）可以幫助改善胰島素敏感度、降低血糖；柑橘皮裡的「阿魏酸」（ferulic acid）對抗發炎、幫助血管放鬆、穩定血壓；葡萄籽中的「沒食子酸」（gallic acid）則有強力的抗氧化作用。這些酚酸不只是營養素，更是身體的天然調節器。

但要怎麼吃，才能讓果皮變成保健品？張家銘說，這些天然好東西，其實不用靠昂貴的膠囊或保健品，在家就能吃到，可以這樣做，早上喝果昔，連果皮一起打，如蘋果連皮、紅蘿蔔連皮、葡萄整顆下去打，再加一匙堅果粉或優格，不但口感好，還能讓酚酸和膳食纖維一起進來。

泡茶呢?可以把吃完的檸檬皮、橘子皮、櫻桃梗、蘋果皮曬乾，泡熱水當果皮茶喝，味道清香又不苦澀。尤其冬天來一杯，暖胃又安心。剩下的果渣呢？千萬別倒掉。可以加一點麵粉、燕麥、肉桂粉，做成簡單的「果渣能量餅」，烤箱一烤，整間廚房都香，孩子也超愛。

但不是每個人都有時間泡果皮茶或做果渣餅，那也沒關係。現在有愈來愈多市售產品，如「果皮醬」、「植物多酚茶包」、「葡萄籽粉」等，強調來自副產物的機能性，也可以挑選適合自己的方式來嘗試。

近幾年國際期刊上提到，這些來自水果副產物的酚酸，在體內會幫助調節血糖，像是減少糖分吸收、促進葡萄糖進入細胞，及抑制脂肪堆積、增加血管彈性、降低自由基造成的傷害，甚至能活化抗氧化酵素。

張家銘說，有時候我們太容易把「養生」想得很複雜，以為一定要吃很貴的東西、看很多數據，才叫健康。但現在的研究提醒我們，其實自然早就幫我們設計好這些保護因子，只要不把它們「削掉」、「濾掉」、「倒掉」，就能讓身體重新找回平衡的節奏。