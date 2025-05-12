快訊

麥當勞前男主管性侵少女獲不起訴 高檢認「偵查不完備」發回一審續偵查

簡立峰專欄／陸AI世代崛起 台灣能打造下一座護國神山？

小龍女李芷霖深夜發4點聲明駁當小三！認了私密照是本人 遭前男友偷拍

聽新聞
0:00 / 0:00

蘋果皮富含營養不吃可惜 醫揭抗老、控糖五大養生功效

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
要怎麼吃，才能讓果皮變成保健品？台北榮總遺傳優生科主任張家銘說，早上喝果昔，連果皮一起打，如蘋果連皮、紅蘿蔔連皮、葡萄整顆下去打，再加一匙堅果粉或優格，不但口感好，還能讓酚酸和膳食纖維一起進來。圖／123RF
要怎麼吃，才能讓果皮變成保健品？台北榮總遺傳優生科主任張家銘說，早上喝果昔，連果皮一起打，如蘋果連皮、紅蘿蔔連皮、葡萄整顆下去打，再加一匙堅果粉或優格，不但口感好，還能讓酚酸和膳食纖維一起進來。圖／123RF

「每天吃水果，但卻從沒想過，被丟進廚餘桶的那一塊，其實才是最營養的地方。」台北榮總遺傳優生科主任張家銘於臉書說，蘋果皮、葡萄籽、柑橘皮、櫻桃梗，這些看起來不起眼的東西，其實富含「酚酸」（phenolic acids）的天然植化素，它們正在悄悄改變我們對食物與健康的想像。

張家銘說，國際研究指出，果皮裡的這些酚酸，能幫助穩定血糖、降血壓、抗發炎、抗氧化、減少脂肪堆積，有機會幫助我們逆轉現代人最常見的健康難題「代謝症候群」。

張家銘指出，大家是不是曾每天小心翼翼地，把蘋果皮削得乾乾淨淨，因為覺得果皮農藥多、不好消化？或喝果汁時，把果渣濾掉，覺得那只是纖維。但研究證實，我們以為沒用的地方，反而是酚酸的主要儲藏區。

舉例來說，蘋果皮裡的「綠原酸」（chlorogenic acid）可以幫助改善胰島素敏感度、降低血糖；柑橘皮裡的「阿魏酸」（ferulic acid）對抗發炎、幫助血管放鬆、穩定血壓；葡萄籽中的「沒食子酸」（gallic acid）則有強力的抗氧化作用。這些酚酸不只是營養素，更是身體的天然調節器。

但要怎麼吃，才能讓果皮變成保健品？張家銘說，這些天然好東西，其實不用靠昂貴的膠囊或保健品，在家就能吃到，可以這樣做，早上喝果昔，連果皮一起打，如蘋果連皮、紅蘿蔔連皮、葡萄整顆下去打，再加一匙堅果粉或優格，不但口感好，還能讓酚酸和膳食纖維一起進來。

泡茶呢?可以把吃完的檸檬皮、橘子皮、櫻桃梗、蘋果皮曬乾，泡熱水當果皮茶喝，味道清香又不苦澀。尤其冬天來一杯，暖胃又安心。剩下的果渣呢？千萬別倒掉。可以加一點麵粉、燕麥、肉桂粉，做成簡單的「果渣能量餅」，烤箱一烤，整間廚房都香，孩子也超愛。

但不是每個人都有時間泡果皮茶或做果渣餅，那也沒關係。現在有愈來愈多市售產品，如「果皮醬」、「植物多酚茶包」、「葡萄籽粉」等，強調來自副產物的機能性，也可以挑選適合自己的方式來嘗試。

近幾年國際期刊上提到，這些來自水果副產物的酚酸，在體內會幫助調節血糖，像是減少糖分吸收、促進葡萄糖進入細胞，及抑制脂肪堆積、增加血管彈性、降低自由基造成的傷害，甚至能活化抗氧化酵素。

張家銘說，有時候我們太容易把「養生」想得很複雜，以為一定要吃很貴的東西、看很多數據，才叫健康。但現在的研究提醒我們，其實自然早就幫我們設計好這些保護因子，只要不把它們「削掉」、「濾掉」、「倒掉」，就能讓身體重新找回平衡的節奏。

柑橘 水果 脂肪

延伸閱讀

綠花椰菜的「防癌精華」別丟掉！醫傳授三吃法不浪費

吸一口這植物提升記憶力！醫生指對大腦好處多 抗發炎、增免疫力

「阿信」命苦竟藏失智危機！醫揭三大關鍵逆轉大腦老化

最熟悉的味道竟能抗衰老、救記憶 醫：每天都應吸一口

相關新聞

高薪難留護理師 畢業生僅三分之一投入臨床醫療

今天是國際護師節，據統計，國內護理科系畢業生僅約三分之一投入臨床醫療，不少人在執業幾年後選擇轉業，主要原因在於工時長、環...

護理師天天對話 喚醒腦傷者

護理人力短缺，造成醫界困境，各醫院紛紛加薪，改善職場環境，而護理師撐下去的動力，正是陪伴病患的成就感，資深人員如此，年輕...

北方系統偏弱 天氣風險：明起高溫逾30度晚間偏涼 日夜溫差大

天氣風險公司天氣分析林孝儒今天指出，鋒面遠離，本周天氣趨於穩定，白天氣溫悶熱，晚間略偏涼，早出晚歸建議帶薄外套；戶外活動...

家長質疑通路上架費高 推升國產乳價

國產鮮乳價格高居世界第二位，近期引發輿論關注。台北市推出「生生喝鮮奶」，有家長發現，原價一瓶卅九元的鮮奶，只要廿五元，價...

產學界籲政府救國產乳業：設通路抽成上限 檢討收購契約

台灣生乳每公升收購價約三十元，但消費者在通路買到的價格近百元，約有四成流向通路商的上架費。產學界呼籲，政府不應再以「自由...

有利梅雨環境 賈新興：25到26日起有建立的機率

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，根據歐洲模式...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。