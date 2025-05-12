有利梅雨環境 賈新興：25到26日起有建立的機率

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，根據歐洲模式預測，有利梅雨環境，於25到26日起有建立的機率。20日微弱鋒面於北部近海通過，22到26日鋒面看來影響不大，雨降在東邊海面上，但這段時間仍有午後雷陣雨。

賈新興指出，明起到19日太平洋高壓增強高溫悶熱，大致為午後零星雷陣雨天氣。北部今天中午24度，明清晨較涼，但中午可達30度。13日至15日午後山區有零星短暫雨。16日午後各地山區有局部短暫雨。17日午後各地有零星短暫雨。

賈新興說，18日至19日午後各地山區有零星短暫雨。20日微弱鋒面於北部近海通過，清晨台中以南沿海有零星短暫雨，午後各地有零星短暫雨。21日桃園以北有零星短暫雨，午後各地有零星短暫雨。 但超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。