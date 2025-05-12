魚罐頭保鮮不靠防腐劑？ 專家揭密：忙碌族首選這種魚

現代人飲食，不僅要吃的好，更要吃的健康，魚類是大家公認的健康食材，尤其是青魚類，如鯖魚、秋刀魚、沙丁魚，但在生活、工作忙碌，有些人覺得，「新鮮魚很難處理耶，又怕罐頭有防腐劑」。營養學專家洪泰雄在個人粉專分享，很多人一聽到「罐頭」，就會聯想到防腐劑、加工品、不健康，但事實其實大不同。

洪泰雄說，日本流行病學家大平哲也醫師在新書「追蹤一萬人60年得出的健康小習慣」中指出，蔬菜與魚類是極少有負面證據的食材，對延長健康壽命特別重要。他說，尤其是青魚類，如鯖魚、秋刀魚、沙丁魚，富含Omega-3脂肪酸（EPA、DHA），能降低三酸甘油脂、改善血脂、減少發炎反應，還能幫助大腦與心血管健康。

但有些人擔心，魚罐頭有防腐劑而不敢吃。洪泰雄指出，其實，魚罐頭不是靠防腐劑保存，而是靠「真空密封 + 高溫殺菌」的製程。

魚罐頭保存原理是由「真空封存」，以抽除空氣後立即封罐，抑制需氧菌生長；且「高溫殺菌」，經121°C高壓蒸煮滅菌，達到商業無菌，無需防腐劑；最後是「密封包裝」，以阻絕光線與空氣，讓罐頭常溫下也能安全保存2至5年。這是食品工業進步成果，並不是加了什麼化學劑才耐放的。

至於，魚罐頭怎麼挑選最健康？洪泰雄建議，首選為「水煮鯖魚罐頭」，其鈉含量低，保留原味，營養完整。其次是味噌煮、咖哩風味罐頭，這可以偶爾吃，其鈉與糖較高，不宜天天吃。第三、蒲燒秋刀魚、沙丁魚罐頭，其鹽糖雙高、味道濃重，少吃為妙。最後為鮪魚罐頭，其高蛋白、低脂，但建議瀝油後再食用，避免油脂攝取過多。

洪泰雄提醒，挑選魚罐頭時，應選擇標示無雙酚A（BPA）內膜材質的罐頭，更安心，一旦開罐後未食用完，請冷藏保存並盡快吃完，若罐頭出現鼓脹、異味、變色，千萬不要食用。從防災儲糧，到日常料理，魚罐頭其實是健康又方便的優秀食材，尤其對高血脂、代謝症候群、忙碌又不常煮魚的人，絕對值得常備在家。