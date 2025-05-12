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夏天回來了！今起天氣好轉一整周 下周二鋒面再來

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夏天回來了！吳德榮：今起天氣好轉一整周 下周二鋒面再來

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
今起天氣好轉一整周，白天高溫炎熱，明起逾30度，要注意防曬。聯合報系資料照
今起天氣好轉一整周，白天高溫炎熱，明起逾30度，要注意防曬。聯合報系資料照

夏天暖熱天氣又回來了！中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今日鋒面在巴士海峽繼續南移，各地降雨停歇，先後轉為晴朗穩定的天氣，白天氣溫明顯回升、早晚涼。

今各地區氣溫為：北部17至29度、中部18至31度、南部20至32度及東部17至30度。

最新歐洲模式模擬顯示，吳德榮說，明天、周三各地區持續晴朗無雲，白天晴熱、乾燥，最高氣溫約升至35度、紫外線強，要注意防曬；因夜間輻射冷卻，早晚有涼意，最低氣溫約在17度，日夜溫差大，應注意穿著調整。周四至下周一(15至19日)各地晴時多雲，白天「熱如炎夏」，水氣略增，午後山區偶有局部短暫降雨的機率。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，下周二(20日)鋒面接近，各地晴熱，午後對流略增強，範圍略擴大。下周三(21日)歐洲模式模擬，鋒面仍在北部海面，並未觸及陸地；美國模式模擬，鋒面則已觸及陸地；但皆為期末模擬，不確定性大，各國模式持續調整中，需再觀察。

吳德榮 氣溫 鋒面

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