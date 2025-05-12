回響／銀髮健身 業者籲納入預防醫療體系

本報昨獨家報導衛福部推動設立銀髮健身俱樂部，營運卻難撐下去，引發回響。雲林縣政府建議中央持續輔導據點、引進專業團隊協助；體適能指導員謝喬勛說，要能永續，除長輩須建立付費觀念，據點可結合慢性病預防等開源。

雲林縣衛生局長曾春美說，許多銀髮健身俱樂部由社區據點經營，這類地方型民間團體資源較少、也缺乏運動及營養等專業指導人力，常須外聘，加上鄉下長輩聽到要收錢就不參加，若社區領導人換人且資源連結力不佳時，據點很容易停擺。

曾春美說，雲縣府若有足夠財源，會投入資源協助健身俱樂部維持，但現實狀況財源困窘，衛生所人力也有限，建請中央不應全國一致3年補助結束就喊停，應因地制宜輔導各據點，並引入專業運動團隊協助。

嘉義縣衛生局長趙紋華指出，中央預算凍結，也使今年新申請據點補助延宕，希望不要限制據點增加。

台南市衛生局表示，持續鼓勵業者建立適合的營運模式，也會持續透過里鄰長、社區據點、衛生所推廣。

謝喬勛擁運動保健、高齡教育專業，目前在台南麻豆、中西區各申設1處銀髮健身俱樂部。她直言，使用者付費才能達到永續經營，除了想辦法培養長輩付費觀念，衛福部可把俱樂部納入「預防醫療」體系，例如結合慢性病預防，醫療端遇到患者需控制慢性病，可轉介到社區端俱樂部。