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北市「生生喝鮮乳」刷出價差14元 教育局：薄利多銷價格較低

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
國產鮮乳價格高居世界第二，再度引發輿論關注。近期北市推動的「生生喝鮮奶」政策意外揭露，市府向通路採購的鮮乳價格遠低於市售價，讓家長忍不住驚呼「原來上架費這麼貴」。圖為學童挑選鮮乳。記者林伯東／攝影
國產鮮乳價格高居世界第二，再度引發輿論關注。近期北市推動的「生生喝鮮奶」政策意外揭露，市府向通路採購的鮮乳價格遠低於市售價，讓家長忍不住驚呼「原來上架費這麼貴」。圖為學童挑選鮮乳。記者林伯東／攝影

北市府「生生喝鮮奶」與便利商店、全聯福利中心等6大通路業者合作，招標金額每瓶最高25元，有家長質疑，原本1瓶要價39元的鮮奶，原來賣25元也可以，質疑是通路上架費太高，才讓國產鮮乳愈來愈貴。教育局表示，換算下來北市學童每年所需鮮乳量約720萬瓶，「薄利多銷」價錢會比一般市售價低。

教育局經討論及成本估算後，開出標為1瓶25元，包含7-ELEVEN、全家、OK、萊爾富、全聯、美聯社均有來投標，最終提供28種品項，包括鮮乳13種、豆漿15種，供學童兌換。教育局長湯志民表示，中央班班有鮮乳所提供是195ml規格，但因通路未販售該規格，經與通路商討論後改成兌換一般市售規格。

依目前提供學童規格，牛奶平均規格在200ml至290ml，市售價從25至35元不等，豆漿規格則從330ml至400ml、市售價約20元至30元，等同北市學童可用相對低廉價格喝到豆漿及鮮奶。

教育局體育及衛生保健科長吳青娟表示，北市約有18萬學童受惠，每周一次，上下學期各喝20次，換算下來業者1年約有720萬瓶的收益，「薄利多銷」價錢也會比一般市售價低。

據了解，由於政策屬於公益性質，6大通路商和教育局一開始討論階段價格比25元高，但經來回討論後，並考量企業責任作出讓利，包含上架費、冷鏈費等未包含在內，但有專家也直言，北市府1年投入1.84億元向通路商訂購，對通路商來說，有固定訂購量等同有一定收益，更能優化品牌形象。

北市教育局推動「生生喝鮮奶」與超商、超市等通路合作，招標金額每瓶最高25元，與一般市售價差達14元。本報資料照片
北市教育局推動「生生喝鮮奶」與超商、超市等通路合作，招標金額每瓶最高25元，與一般市售價差達14元。本報資料照片

北市府 售價 教育局

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