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配合生生喝鮮奶遭批上架費過高 通路喊冤：虧本在賣

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
北市教育局推動「生生喝鮮奶」與超商、超市等通路合作，招標金額每瓶最高25元，但被質疑上架費過高，壓縮酪農利潤。本報資料照片
北市教育局推動「生生喝鮮奶」與超商、超市等通路合作，招標金額每瓶最高25元，但被質疑上架費過高，壓縮酪農利潤。本報資料照片

北市教育局推動「生生喝鮮奶」與超商、超市等通路合作，招標金額每瓶最高25元，但被質疑上架費過高，壓縮酪農利潤。但通路業者則喊冤，表示25元只是政府補助，事實上成本遠遠高於25元，為了配合政府政策，是虧本在賣。

統一超表示，生生喝鮮奶的標價，有其社會共同利益性質，各公司或有其策略性的長遠思考，不見得都是從利潤的角度來計算，所以不適合將此專案當作市面上常態銷售的類比。

萊爾富則表示，通路參與政府標案招標金額、參與品項規範皆符合政府招標標準進行。

全家也說，生生有鮮奶為超商共同支持地方政府推動兒童營養之公益專案，通路投入採購、廣宣、物流等全面資源，確保優質產品得以長期、穩定、足量提供給國小學童，此為支持此方案之初衷。

但也有通路業者直言，各通路的商品成本不一，訂價也不一，25元是政府的補助，其他成本就是通路自行吸收，對於業者來說，可能是犧牲毛利，也可能是是虧本，通路只能盡力配合政策好意。

有通路業者表示，現在呈現的25元只是政府招標金額，並不是代表通路的成本就只有25元，事實上，通路要負擔的成本遠遠高於25元，現在配合政府政策，對於通路來說，幾乎就是虧本在賣，希望外界不要將通路污名化。

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