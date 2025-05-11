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北市生生喝鮮奶刷出價差14元 家長揭通路高額上架費

聯合報／ 記者楊惠琪／台北即時報導
有家長發現，透過數位學生證刷卡兌換時，原價一瓶39元、290毫升的光泉鮮奶，收銀機螢幕核銷扣款時，竟只顯示25元，價差高達14元，質疑通路上架費太高。（圖／讀者提供）
有家長發現，透過數位學生證刷卡兌換時，原價一瓶39元、290毫升的光泉鮮奶，收銀機螢幕核銷扣款時，竟只顯示25元，價差高達14元，質疑通路上架費太高。（圖／讀者提供）

國產鮮乳價格高居世界第二位，近期引發輿論關注。台北市推出「生生喝鮮奶」學童乳政策，意外揭露超商通路高額上架費。有家長發現，原價一瓶39元的鮮奶，居然變成每瓶25元，價差高達14元。專家學者批評，高額上架費不僅讓消費者買到貴牛奶，更擠壓酪農的微薄利潤。

農業部和教育部攜手推動學童乳政策，去年十月上路以來，爭議不斷，只執行一個學期就喊卡。台北市政府自籌預算重啟「生生喝鮮奶」政策，從今年四月中起，北市公私立國小、幼兒園約18萬4千名學童，每周可憑數位學生證到六大超商和通路兌換一瓶鮮乳或豆漿，學生可自行選擇兌換廠牌。

不過有眼尖家長發現，透過數位學生證刷卡兌換時，原價一瓶39元、290毫升的光泉鮮奶，收銀機螢幕核銷扣款時，竟只顯示25元，價差高達14元。北市國小張姓家長就說，原本一瓶要價39元的鮮奶，原來賣25元也可以，況且25元可能還有利潤，「原來上架費這麼高，才讓國產鮮乳這麼貴。」

據了解，北市教育局「生生喝鮮奶」與7-ELEVEN、OK便利商店、全家便利商店、全聯福利中心、美廉社、萊爾富便利商店等六大通路業者合作，招標金額每瓶最高25元，也就是指定供應的鮮乳、豆漿品項中，無論哪家廠牌或容量多寡，不管實際售價金額多少，都以25元採購，若低於25元的品項，像是豆漿等，則以店家實際售價金額採購。

根據全球資料庫Numbeo網站去年調查，全球109個國家中，台灣鮮乳價格高居第二位，每公升約新台幣101元；今年最新資料也顯示，台灣鮮乳居亞洲之冠，是歐美澳地區售價的二至三倍之多。

中華民國乳業協會秘書長方清泉分析，每公升零售價90元的國產鮮乳，經過農民生產、乳廠製造到通路販售三個階段，只有三分之一、約30元是酪農所得，農民需承擔牛隻飼養、設備折舊、密集勞力等成本，毛利不到一成；乳廠只花一天完成加工、包裝與運輸，也拿走三分之一；最後在超商通路上架，通常上架兩天即被購買，也能取得三分之一的售價。

方清泉批評，乳業結構最不合理利潤就是「乳廠加工」和「通路販售」這兩個階段，導致國產鮮乳價格全球第二貴，不僅影響消費者購買意願更嚴重壓縮酪農的微薄利潤。

桃園市養牛協會榮譽理事長許成寶指出，酪農靠的是辛苦錢，平均一頭乳牛需歷經約兩年半的飼養期才開始產乳，黃金生產期僅有四到五年，屬於高投入、勞力密集的產業。但國產鮮乳保鮮期短、流通速度快，上架費卻居高不下，的確有檢討必要。

北市 售價 鮮奶

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