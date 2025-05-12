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護理師留才 成大全面加薪7%

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
成大醫院為搶救護理人力提出多項獎勵措施，包括護理師除比照公職人員加薪3%外，再加薪4%達到7%。另提出護理新星計畫、久任安心福利計畫，期盼緩解護理人力流失。圖／聯合報系資料照片
成大醫院為搶救護理人力提出多項獎勵措施，包括護理師除比照公職人員加薪3%外，再加薪4%達到7%。另提出護理新星計畫、久任安心福利計畫，期盼緩解護理人力流失。圖／聯合報系資料照片

成大醫院因護理人力不足，四月關了四十多張病床，目前關床數達七十多床。成大醫院企業工會表示，院方為此於五月一日起幫全部護理師加薪，另針對新進護理師提出「新星計畫」，資深護理師則祭出「久任安心福利計畫」，希望適時止血，不再關床。

成大醫院企業工會理事長蔡婷婷表示，近期不少護理人員抱怨，原以為關床後，可暫時鬆一口氣，沒想到必須跨單位調度支援，例如，在手術恢復室服務的護理師因手術量減少，而轉至加護病房支援。

為搶救護理人力，成大醫院陸續提出多項獎勵措施，蔡婷婷指出，今年公務人員加薪百分之三，為爭取護理人員加薪，工會日前向院方提出護理人員加薪百分之十等訴求。院方釋出善意，自五月一日起，護理師除比照公職人員加薪百分之三外，再加百分之四，累積至百分之七，平均每一名護理師加薪數千元。

院方另提「護理新星計畫」，針對新聘護理師，到五月一日任職未滿一年者，給予獎勵金一萬元，待超過一年後再發一萬元。另有「久任安心福利計畫」，只要為輪值三班病房、急診、加護病房等護理師均可獲得留任獎金，今年五月一日任職滿一年以上者，給予獎勵金二萬元，滿五年者獎勵五萬元，滿八年者獎勵八萬元。

蔡婷婷說，院方給在職護理師留任獎金算是跨出第一步，但其他未領有留任獎金單位的護理師，期待院方給予相同待遇。

加薪 成大醫院 護理師

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