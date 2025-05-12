護理師天天對話 喚醒腦傷者

護理人力短缺，造成醫界困境，各醫院紛紛加薪，改善職場環境，而護理師撐下去的動力，正是陪伴病患的成就感，資深人員如此，年輕世代也是如此。

在台北榮總服務年資滿十五年的骨科病房副護理長夏惠珍表示，十幾年前公立醫院護理相當熱門，當時一路過關斬將，才考上北榮，因此，珍惜每一段臨床經驗，覺得這份工作很有價值。

護理生涯中，夏惠珍印象最深刻的是陪伴一名肺癌末期女病人走完人生，那時正幫癌友沐浴，洗著洗著安詳離世，隨後患者兒子拿吹風機幫媽媽吹乾頭髮，這幕溫馨又悲傷，讓她永生難忘。

年僅廿五歲的籃崇傑任職於林口長庚醫院腦神經外科加護病房，他認為，一名優秀的護理師不應只是打針、發藥、量體溫，更重要的是陪著病人走過人生中最脆弱的階段。

籃崇傑指出，之前加護病房收治一名嚴重車禍腦傷個案，原先毫無意識，插著呼吸器，但他每天給藥、幫忙翻身、執行口腔清潔及清洗身體時，常輕聲跟他說著話，鼓勵加油。

幾周後，該名腦傷個案奇蹟似地出現反應，逐漸恢復呼吸，能夠點頭示意，家屬哭成一團，感謝醫師、護理師不曾放棄。籃崇傑說，這正是他堅定地繼續成為護理師的原動力，「我們所做的每一件小事，都可能為一個家庭帶來無限的希望」。

廿五歲雙胞胎兄弟林承睿、林承濬，在嘉義大林慈濟醫院服務五年多，兩人分別在急診、加護病房工作，他們說，每次努力心肺按壓，把瀕臨死亡的病人、傷者從鬼門關前給拉回來，減少人世間悲劇，這就是成為護理師的最大成就感。

夏惠珍說，薪資絕對不是留住護理師的唯一條件，除了醫院積極改善職場環境，資深護理師應耐心地傳承經驗，正向引導與陪伴，激發年輕護理師的使命感，「我總鼓勵新進護理師，將每次照顧病人當作最後一次，全心全意做好工作，別讓自己成為醫界逃兵」。