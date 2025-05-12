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產學界籲政府救國產乳業：設通路抽成上限 檢討收購契約

聯合報／ 記者楊惠琪／台北報導
產學界呼籲，政府應正視乳品產銷結構失衡，從設定通路抽成上限、檢討生乳採購契約的不對等條款著手。。本報資料照
產學界呼籲，政府應正視乳品產銷結構失衡，從設定通路抽成上限、檢討生乳採購契約的不對等條款著手。。本報資料照

台灣生乳每公升收購價約三十元，但消費者在通路買到的價格近百元，約有四成流向通路商的上架費。產學界呼籲，政府不應再以「自由市場」推諉責任，應正視乳品產銷結構失衡，從設定通路抽成上限、檢討生乳採購契約的不對等條款著手。

中華經濟與金融協會副秘書長曾志超表示，國內四大乳品廠掌握約八成生乳收購市場，且同時握有通路體系，形成上下游整合的產業結構。這些乳品廠長期仗勢寡占地位，與酪農簽訂不對等收購契約，本可因掌握通路而壓低售價、讓利於消費者，卻反而在生產與銷售兩端都追求高額利潤，扼殺國內乳業健全發展。

曾志超指出，高額上架費不只影響國產鮮奶，通路商抽取高額上架費，勢必推高終端售價，籲政府應發揮公權力，介入調整不合理的產銷結構；同時也提醒消費者正視自身權益，積極參與、監督並透過公民行動促使制度改革。

台大動物科學技術學系名譽教授徐濟泰指出，農業部對國產豬肉與雞蛋的價格控管相對嚴格，卻無視酪農與乳品業者間不對等的採購契約，長期以「尊重自由市場機制」推諉責任。早在兩年前，酪農團體便曾召開記者會，呼籲政府設立通路抽成上限，當時農業部也允諾與業者協調，最終卻未見具體作為。

農業部畜牧司副司長周志勳表示，鮮乳價格受多項因素影響，包括原料生乳成本、基本工資調整、加工與運輸費用、品牌行銷定位，以及通路商的訂價策略與整體經濟情勢等，基本上仍是由市場機制所自然形成。

周志勳指出，上架費會因上架方式與業者規模而有所差異，農業部會持續關注市場變化，並與相關單位合作，他強調，面對國際貿易自由化挑戰，目前最重要的是協助酪農降低飼養與生產成本、提升有效產能，利潤自然提高。

消費者 農業部 酪農

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