家長質疑通路上架費高 推升國產乳價

國產鮮乳價格高居世界第二位，近期引發輿論關注。台北市推出「生生喝鮮奶」，有家長發現，原價一瓶卅九元的鮮奶，只要廿五元，價差高達十四元，質疑上架費這麼高，才讓國產鮮乳變貴，通路業者喊冤，但酪農直言，上架費長期居高不下，有檢討必要。

農業部和教育部攜手推動學童乳政策，去年只執行一個學期就喊卡。台北市政府自籌預算重啟「生生喝鮮奶」，今年四月起，北市公私立國小、幼兒園約十八萬四千名學童，每周可到六大超商和通路兌換一瓶鮮乳或豆漿。

有家長發現，以數位學生證刷卡兌換，原價一瓶卅九元、二百九十毫升的光泉鮮奶，收銀機扣款螢幕竟顯示廿五元，價差十四元，質疑「上架費這麼高，才讓國產鮮乳這麼貴」。

統一超表示，生生喝鮮奶的標價，有其社會共同利益性質，各公司或有其策略性的長遠思考，不見得都是從利潤的角度來計算，所以不適合將此專案當作市面上常態銷售的類比；全家也說，生生有鮮奶為超商共同支持地方政府推動兒童營養之公益專案，通路投入採購、廣宣、物流等全面資源，確保優質產品得以長期、穩定、足量提供給國小學童。

有通路業者表示，廿五元只是政府招標金額，通路要負擔的成本遠遠高過於此，現在要配合政府政策，對於通路來說，幾乎就是虧本在賣，希望外界不要將通路汙名化。

台北市教育局表示，「生生喝鮮奶」與７—ＥＬＥＶＥＮ、ＯＫ便利商店、全家便利商店、全聯福利中心、美廉社、萊爾富便利商店等六大通路業者合作，招標金額每瓶最高廿五元，換算下來業者一年大約有七百廿萬瓶收益，「薄利多銷」價錢會比一般市售價低。

據全球資料庫Numbeo網站，去年全球一○九個國家中，台灣鮮乳價格第二貴，每公升約新台幣一○一元；今年最新資料也顯示，台灣鮮乳亞洲最貴，是歐美澳地區售價二至三倍。

中華民國乳業協會秘書長方清泉分析，每公升零售價九十元的國產鮮乳，經過農民生產、乳廠製造到通路販售三個階段，只有三分之一、約卅元是酪農所得，乳業結構最不合理利潤就是「乳廠加工」和「通路販售」這兩個階段，導致國產鮮乳價格全球第二貴，不僅影響消費者購買意願更嚴重壓縮酪農的微薄利潤。

台大動物科學技術學系名譽教授徐濟泰以美國為例，生乳價格占零售價格一半，另一半乳廠和通路商對分，當地生乳每公升收購價約十五元、零售價僅卅元。美國幅員遼闊、油價與人事費用也高於台灣，從加工、運輸到販售，十五元就可攤提成本，台灣卻要花六十元。

桃園市養牛協會榮譽理事長許成寶指出，平均一頭乳牛需飼養兩年半才開始產乳，黃金生產期僅四到五年，屬高投入、勞力密集產業。國產鮮乳上架費居高不下，確有檢討必要。