成大醫院續關病房達70多床 院方祭出三招高薪留才

成大醫院日前傳出護理人力不足關閉部分病房，但護理人員仍持續流失。據了解，成大醫院於4月時關閉40多張病床，5月仍持續關閉，目前關床數已達70多床，其中，以心臟血管科、整形外科、骨科、一般外科病房降載最多，如心臟血管科原有50張病床，現在降載至32張。成大醫院企業工會表示，院方雖已提出獎勵措施，但應持續重視護理人力流失問題。

成大醫院企業工會理事長蔡婷婷說，近期確實接獲護理人員反應院方關床情形，並原先以為關閉病房後，原單位的護理師可以暫時獲得休息的機會，但現在卻需要跨單位調度支援，如此讓護理師充滿焦慮及抱怨，比如原本在手術恢復室服務的護理師，隨著手術量減少，而須到加護病房支援，院方應重視護理師接受調度的意願，同時也應顧及病人是否獲得完善的照顧。

成大醫院為搶救護理人力也提出多項獎勵措施，蔡婷婷說，今年公務人員加薪3％，為爭取護理人員加薪，工會日前向院方提出護理人員加薪10%的訴求，最後，院方決議，自5月1日起，護理師除比照公職人員加薪3％外，再加薪4％達到7％，雖然未達到工會訴求，但已能感受到院方釋出善意，對護理師來說每月薪資約增加數千元。

此外，院方也提出護理新星計畫，新進院聘護理師到5月1日任職未滿1年者，給予獎勵金1萬元，待超過一年後再發1萬元。另久任安心福利計畫，為針對輪值三班病房、急診、加護病房護理師給予留任獎金，計算到今年5月1日任職滿1年以上者，給予獎勵金2萬元，滿5年者獎勵5萬元，滿8年者獎勵8萬元。

蔡婷婷說，院方願意給予在職護理師留任獎金，對護理師是一大實質鼓勵，算是跨出第一步，但此舉也引起其他未領有留任獎金單位的護理師不滿，期待院方應給予相同待遇，但最終希望院方盡速解決護理人力不足問題。