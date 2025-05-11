護理尖兵2／「男」丁格爾籃崇傑喜歡照顧病人的感覺

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
林口長庚醫院腦神經外科加護病房護理師籃崇傑年僅25歲，已經在工作中發掘熱情、發揮專長。圖／籃崇傑提供
林口長庚醫院腦神經外科加護病房護理師籃崇傑年僅25歲，已經在工作中發掘熱情、發揮專長。圖／籃崇傑提供

「當護理師不只是打針、發藥、量體溫，更重要的是陪著病人走過人生中最脆弱的階段。」林口長庚醫院腦神經外科加護病房護理師籃崇傑表示，曾經很猶豫是否就讀護理系，但母親鼓勵不要被性別限制，以要穿上護士服，就是救人的志業。

籃崇傑回憶，媽媽是長照機構工作的護理師，從小看著她的背影，雖然忙碌但看起來很專業，而且很受機構裡的阿公阿嬤尊敬。「那時候我就覺得，護理師是很有價值、很受人敬重的工作。」，哥哥後來也投入了醫學相關領域，在家人支持下，他選擇了護理這條路。

他分享，從課本開始學習，再到臨床實習、畢業後進入醫院服務，才真正體會到護理不單只是提供專業醫療服務，還有在照護過程中所建立的護病關係，是一種真誠的信任，感受到「我是被病患所需要的」。

腦神經外科加護病房收治腦部術後、創傷性腦損傷等病患，籃崇傑說，大部分病人一開始完全沒意識，甚至狀況很危急，只能靠醫護人員密切觀察與照護，畢竟家屬會客時間只有30分鐘。他很欣慰，有些昏迷指數很低的病人，最後睜開眼睛、有反應，還能點頭、微笑，那種感覺真的很難形容。

籃崇傑曾照顧一位車禍腦傷非常嚴重的病人，送來時完全無意識，也插了呼吸器，家屬充滿無助。「我每天給藥、幫忙翻身、做口腔清潔及清洗身體時，會跟他說話，雖然當下沒有回應，但我相信病人可以感覺得到。」過了幾周，病人慢慢有反應了，漸漸恢復呼吸、能點頭應答，家屬看到那一刻都哭了，直說：「謝謝你們沒有放棄他。」

籃崇傑說，這樣的經驗讓他更堅定要在這條路上繼續走下去，「我們所做的每一件小事，都可能為一個家庭帶來無限的希望。」他強調，護理並非朝九晚五、做完事情就下班的工作，需要很多的細心、耐心、同理心，還有願意學習的心。

年僅25歲的籃崇傑，獲邀中華民國護理師護士公會全國聯合會辦理的「114年國際護師節聯合慶祝大會」擔任傳光人員，展現薪火相傳意涵。他說，雖然剛上線時真的很緊張，手忙腳亂，但遇到許多願意教導的學長姊和導師，慢慢在臨床中找到自己的節奏，已經喜歡上照顧病人的感覺。

林口長庚醫院腦神經外科加護病房護理師籃崇傑年僅25歲，已經在工作中發掘熱情、發揮專長。圖／籃崇傑提供
林口長庚醫院腦神經外科加護病房護理師籃崇傑年僅25歲，已經在工作中發掘熱情、發揮專長。圖／籃崇傑提供
林口長庚醫院腦神經外科加護病房護理師籃崇傑年僅25歲，已經在工作中發掘熱情、發揮專長。圖／籃崇傑提供
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加護病房 護理師

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