護理尖兵1／她陪病人洗澡送終 夏惠珍：那一刻永遠難忘

「十分喜愛在臨床工作，因為會和病人近距離互動，他們給自己的成就感，其實是很大的。」在台北榮總服務已15年的骨科病房副護理長夏惠珍，她回憶，當年公立醫院護理師十分熱門，她進入北榮時競爭激烈，可說是一路過關斬將，才順利錄取，也格外珍惜每一段臨床經驗。她說，護理工作雖然辛苦，但從病人身上獲得的成就感，讓她願意留下。

夏惠珍進入台北榮總服務，從產房、綜合病房、加護病房到如今的骨科病房，並於去年升任副護理長後，現在工作就是臨床及行政兼具。夏惠珍說，剛開始只是想幫助人，但在臨床實習時，照顧病人，看到病人的病情進步，會覺得這份工作很有價值，「感覺自己可以為病人，盡一份心力」。

夏惠珍過往在綜合科病房服務時，常遇到病情嚴重的肺癌患者，在離世前，因肺部腫瘤因素吸不到氧氣，而有「溺水感」，這時會呼吸衰竭、全身冒汗，最後在像是在溺水的過程中死去。令她印象深刻的是，有一次，一位年約4、50歲肺癌末期的女病人，就是如此全身冒汗，十分不舒服。

既然病人如此不舒服，夏惠珍就和病人的子女說來幫病人洗澡，結果在她幫患者洗澡的過程中，病人安詳的睡著離世，「應該是病人覺得舒服了，也就放下了」，這時患者的兒子說，想借吹風機，讓他幫媽媽把吹乾頭髮，讓媽媽舒服地走，「那一刻我永遠難忘。」

夏惠珍身為副護理長，同時兼顧行政與臨床工作，她認為與病人近距離互動所帶來的情感連結，是行政工作無法取代的，雖然她曾在不同的病房服務，但她不喊累，認為在過程中可以學到許多不一樣的東西。

其實，夏惠珍剛到北榮時住進原有的舊宿舍，房間內的鐵床大約以使用了30、40年，，比當時21歲的自己年齡還大，「這真的不能接受」，而晾衣服的地方也十分破舊，一度想要離職，但後來還是留了下來，如今院方已啟用新的宿舍大樓，現在學弟妹們已有好的住宿品質。

談到護理師流動率高的現象，夏惠珍說，支持著護理師願意留在職場，薪資絕對不是唯一條件，還包括工作環境及成就感，況且，現在護理系學生畢業後，其他職業的機會更多，不一定要從事護理工作，而現代人也十分追求生活品質，希望工作及生活兼顧。

夏惠珍說，新世代更重視生活品質與自我價值，而現在病人的自我意識很高，使得剛入職的新進人員面臨極大落差，感覺自己的付出得不到應有的尊重，且在新冠疫情期間，許多護理系學生中斷實習，一旦進入臨床，容易產生挫折感，最後選擇離開。