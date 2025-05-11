台鐵楊梅站轉轍器故障「乘客苦等1小時」 台鐵緊急維修

台鐵楊梅車站今（11日）傍晚傳出轉轍器故障，造成南下北上列車延誤，不少旅客抱怨，母親節要趕回家陪媽媽吃晚餐，卡在車站1個多小時動彈不得，行程嚴重耽誤。對此，台鐵公司表示，經維修人員查修後，已於晚間7時52分恢復正常，目前逐步紓解車流。

臉書粉專「合鐵事故通報平台」指出，今天下午5點多楊梅車站發生號誌異常（轉轍器故障），部分列車將有所延遲。

不少受民眾反映「新竹以北大塞車」、「128跟132在楊梅罰站」、「台鐵早上才歌功頌德說母親節快樂，傍晚就出事」、「母親節也要欺負乘客」、「整天列車故障、機械壞掉、電纜線掉落」。

台鐵公司表示，今下午5時21分起楊梅站13AB轉轍器故障，造成南下北上列車都有延遲，經維修人員號誌查修後，已於晚間7時52分恢復正常，目前正逐步紓解車流。