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白沙屯媽祖回鑾 雙鐵疏運量增

中央社／ 台北11日電
台鐵示意圖。圖／聯合報系資料照
台鐵示意圖。圖／聯合報系資料照

白沙屯媽祖今天回鑾安座，交通部表示，截至晚間6時，往返高鐵苗栗站直達公路客運路線已發車124班，台鐵進出站人數較去年同期增加70%，高鐵則增加136%。

2025乙巳年白沙屯媽祖徒步往雲林北港朝天宮進香，自5月1日深夜登轎，2日凌晨起駕出發，4日凌晨完成重頭戲刈火儀式後回鑾；今天下午3時45分返抵拱天宮安座，完成今年為期10天9夜來回逾300公里的進香之旅。

交通部今晚發布新聞稿表示，為讓每名信眾在辛苦的徒步進香行程結束後，能有便利的運輸服務返家，交通部交通隊持續接力於今天提供公路客運接駁服務，以及台鐵與高鐵協力提供充足疏運量能。

交通部表示，公路局「白沙屯拱天宮往返高鐵苗栗站直達公路客運路線」，增調75輛接駁大客車，再提早自上午7時開始投入疏運（班距約10分鐘1班）。台鐵加開46班次，加掛74列次（4編組改8編組）提供服務；高鐵除原本因應母親節的加班列次外，在上午7時到8時、下午2時到晚間10時，再增加每小時雙向各有2班次列車停靠高鐵苗栗站。

交通部表示，今天上午交通部次長陳彥伯先行抵達高鐵苗栗站，視察高鐵引導旅客動線後，實際由高鐵苗栗站搭乘接駁車往白沙屯了解客運接駁整備情形；下午交通部長陳世凱也再度前往白沙屯，首先前往台灣中油申昌站公路局客運接駁候車處，慰勉工作人員及客運業者與辛苦的司機。

陳世凱聽取公路客運接駁狀況，隨後步行前往台鐵白沙屯車站前進指揮所，向工作人員感謝致意及瞭解台鐵疏運情形；之後再前往高鐵苗栗站前進指揮所關心站區服務狀況，並與桃園行控中心及台中站前進指揮所連線，併同感謝高鐵公司人員全力服務。

根據交通部統計截至晚間6時鐵公路疏運成果，公路局「白沙屯拱天宮往返高鐵苗栗站直達公路客運路線」已發車124班，仍是班班滿載，載運4180人；台鐵白沙屯站進出站人數約5萬6000人次，較去年同期3萬2941人次增加約70%；高鐵苗栗站進出站人數約1萬1587人，較去年回鑾日同期4913人次增加約136%。

陳世凱說，今年開始與拱天宮攜手合作疏運，除台鐵增加疏運量能外，並將公路接駁及高鐵納入規劃協同疏運，採台鐵為主、公路為輔、高鐵協同的3層運具聯防備援策略。此一策略在5月1日拱天宮起駕、5月3日抵達北港朝天宮以及今天回鑾拱天宮截至目前的疏運，成效都非常不錯。

陳世凱說，交通部交通隊會陪同大家完成進香行程最後一哩路，在也是母親節的今天，會持續服務到最後，做到站不留人，完成疏運及接駁任務。

交通部長 白沙屯媽祖 高鐵

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