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農業部門旗艦減碳計畫 2035年可減碳近357萬噸

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
農業部門的減碳旗艦計畫包含農業生態韌性及自然碳匯、低碳永續農業兩大部分。根據農業部估計，2035年合計減碳可較基準年2005年少356.7萬公噸，並增加175.8萬公噸碳匯。聯合報系資料照片
農業部門的減碳旗艦計畫包含農業生態韌性及自然碳匯、低碳永續農業兩大部分。根據農業部估計，2035年合計減碳可較基準年2005年少356.7萬公噸，並增加175.8萬公噸碳匯。聯合報系資料照片

因應減碳工作的加速，農業部將於本周二舉辦「減碳旗艦行動計畫社會溝通會議」，農業部門的減碳旗艦計畫包含農業生態韌性及自然碳匯、低碳永續農業兩大部分。根據農業部估計，2035年合計減碳可較基準年2005年少356.7萬公噸，並增加175.8萬公噸碳匯，2026年至2035年的減碳行動所需經費約241.5億元。

據統計，2022年全國溫室氣體排放量為2億8596.7萬公噸，整體農業部門排放量616.8萬公噸，占全國排放占比2.16%，其中碳排以用電、用油、農耕土壤、禽畜糞尿管理等居多；林業部門2183.4萬公噸碳匯則可抵減全國溫室氣體排放7.64%。

農業部因此提出農業部門旗艦計畫，主要為農業生態韌性及自然碳匯與低碳永續農業兩部分，農業生態韌性及自然碳匯包含增進生態系統之服務量能、提升農業氣候風險管理能力、發掘氣候變遷下多元農業樣態、加強森林經營管理、提高國產材利用等，預計在2030年可增加碳匯136.9萬公噸。

低碳永續農業部分，增加推廣水田間歇性灌排、 推動精準施肥技術及緩釋型肥料應用、 農業剩餘資源能源化、資源化、材料化、肥料化，以及研發高飼效低碳排放養殖生產模式等，預計2030年可較2005年減碳71.5萬公噸。

減碳效益與經費部分，既有（自主）減量計畫（2005－2035）可減碳210.9萬公噸和增匯136.4萬公噸，但加上農業生態韌性及自然碳匯、低碳永續農業等，合計在2035年可減碳356.7萬公噸，並增匯175.8萬公噸，2026年至2035年的減碳行動所需經費約241.5億元。

低碳 減碳 農業部

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