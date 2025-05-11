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賴清德、馬英九、蔣萬安同台慈濟浴佛會 領萬眾法雨中祈福
慶祝一年一度「佛誕節、母親節、全球慈濟日」三節合一，慈濟基金會晚間六點在台北市中正紀念堂舉辦「2025年佛誕浴佛孝親感恩祈福會」。雖然下起滂沱大雨，但包括總統賴清德、前總統馬英九、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜皆穿上雨衣、全程參與。與民眾一起誦唸「祈福文」，祈願國泰民安、天下無災。
慈濟基金會表示，中正紀念堂此次規劃兩場次進行浴佛儀式，匯聚超過兩萬名民眾參與。台灣佛教界諸山長老、各道場法師齊聚一堂，與社會各界人士一同凝聚善念，傳遞平安與吉祥。典禮在萬人唱誦〈爐香讚〉的佛樂中展開浴佛儀軌。萬人虔誠凝聚善念，不僅展現對佛陀的禮讚，更結合對母親的感恩與全球慈濟志工精神的弘揚，展現三節合一的深厚意義與莊嚴氣氛。
慈濟基金會表示，今年浴佛活動主軸「與佛相遇」，希望藉由莊嚴的浴佛典禮，洗滌人心、啟發善念，讓人人皆能在佛誕日當下，遇見心中的佛。慈濟也在多個縣市推動「行動浴佛」計畫，深入社區、醫院、學校與社福機構等地，讓更多無法到場的大眾也能有機會同霑法喜、虔誠祈福。截至8日統計，慈濟於全球44個國家地區預計舉辦（含線上參與）近800場浴佛典禮，總計超過20萬人次參與。
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