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健康你我他／帶媽媽吃到飽 看到她的潛力

聯合報／ 文／朱家賢（新北三重）
今年母親節，我還是訂了吃到飽。就算她又說「太浪費、太貴」，我知道，甜點區那一球冰淇淋，會讓她笑得像剛放暑假的小孩。圖／朱家賢提供
今年母親節，我還是訂了吃到飽。就算她又說「太浪費、太貴」，我知道，甜點區那一球冰淇淋，會讓她笑得像剛放暑假的小孩。圖／朱家賢提供

當媽媽說「隨便吃就好」，你千萬別真的帶她去吃隨便。

我媽媽就是這種人，平常總是說不挑食，其實是早把自己的喜好埋進了白飯配醬瓜的那口齒縫裡。問她想吃什麼，她總是笑著搖頭：「你們愛吃什麼就吃什麼，我沒關係啦。」長年下來，我們竟也真的信了，以為媽媽的味蕾早就退役，只對電鍋和醬油有反應。

直到有一年母親節，我一時良心發現，決定帶她去吃一頓吃到飽的豪華Buffet。帝王蟹、生魚片、和牛…擺在餐台上閃閃發亮，像極了我多年來欠她的孝心在那邊發光。沒想到，一進門，媽媽像打開了隱藏技能，拿著夾子身手矯健，比我還熟門熟路，「這個干貝很新鮮欸，多拿幾顆。」她邊說邊放進自己的盤子，還幫我也夾了一些。

甜點區更是奇觀。媽媽平時連糖果都不吃，這天卻像少女般在巧克力噴泉前駐足良久，還認真研究哪一款冰淇淋最不甜。我看著她咬一口提拉米蘇、再挖一口冰淇淋，表情滿足到連法令紋都變柔軟。

吃到飽的魅力，不只是食材堆高成山，而是讓媽媽終於能為自己選、自己吃，不用讓、不用問。原來，她不是沒喜歡的東西，只是把「小孩先」當成日常。

今年母親節，我還是訂了吃到飽。就算她又說「太浪費、太貴」，我知道，甜點區那一球冰淇淋，會讓她笑得像剛放暑假的小孩。

吃到飽 母親節

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