健康名人堂／投資護理 就是投資健康台灣的永續發展

蔡淑鳳 每年五月十二日是「國際護師節」,是向所有護理人員表達致敬的重要時刻。每一位在崗位上奉獻的護理師,無論是曾經挺身於疫情前線,或在日常中守護社區與家庭的健康,總在臨床照護第一線,身影遍布病房、急診、長照護理機構、居家服務乃至偏鄉角落,以雙手傳遞專業、用心守護生命,大家致上最深的敬意與謝意。

提升護理師健康、福祉

2025年國際護師節主題是:「有護理師才有未來.關懷護理師促進經濟成長(Our Nurses. Our Future. Caring for nurses strengthens economies)」。去年主題是「護理創造經濟實力(The Economic Power of Care)」,今年重點轉移至護理師的健康與福祉,強調健康的護理人力在經濟、健康照護體系扮演關鍵角色。

護理專業是健康照護體系不可或缺的核心力量,然而,面對全球人口變遷、照護需求轉變與勞動力結構挑戰,護理職場正承受前所未有的壓力。

友善職場與明確的前景

我們理解,三班輪值的身心負荷、職場薪資結構,以及生活與家庭難以兼顧的現實,都是影響護理師留任的關鍵因素。因此,政府推動三班護病比制度,更投入逾47億元夜班津貼直接獎勵,讓護理師能依需求選擇工作模式,以制度性支持留任發展,讓職場不只是工作的地方,更是一個可以安身立命的「家」。

穩定的人力來自友善的職場與明確的發展前景。除經費獎勵措施外,我們推動系統性的人力整備計畫,從臨床導師制度優化、數位科技導入,到職涯發展藍圖建構,全面強化護理職場韌性。AI輔助記錄、智慧排班、決策支援系統等創新工具,正逐步減輕行政負擔,讓護理師能更專注於以人為本的照護工作,實現專業價值。

照護體系前進關鍵力量

放眼未來,我們以2030年為目標,致力提升護理執業率至70%以上,並推動AI與護理的深度融合,朝向「韌性、共融、智慧、永續」的核心價值邁進。今年國際護師節的主題更提醒我們,投資護理,就是投資健康與社會的永續發展。護理師的成長,不只是個人專業的提升,更是台灣整體照護體系前進的關鍵力量。

護理的未來,需要你我共同參與。我們一起從每一個照護現場出發,凝聚「人本、專業、科技」的力量,為打造健康台灣努力。護理有你有我,讓我們一起成為推動改變的「局內人」,攜手營造一個溫暖、堅韌、充滿希望的護理環境,共創全民健康的美好未來。