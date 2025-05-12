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健康名人堂／投資護理 就是投資健康台灣的永續發展

聯合報／ 蔡淑鳳／衛福部護理及健康照護司長

蔡淑鳳
蔡淑鳳
每年五月十二日是「國際護師節」，是向所有護理人員表達致敬的重要時刻。每一位在崗位上奉獻的護理師，無論是曾經挺身於疫情前線，或在日常中守護社區與家庭的健康，總在臨床照護第一線，身影遍布病房、急診、長照護理機構、居家服務乃至偏鄉角落，以雙手傳遞專業、用心守護生命，大家致上最深的敬意與謝意。

提升護理師健康、福祉

2025年國際護師節主題是：「有護理師才有未來．關懷護理師促進經濟成長（Our Nurses. Our Future. Caring for nurses strengthens economies）」。去年主題是「護理創造經濟實力（The Economic Power of Care）」，今年重點轉移至護理師的健康與福祉，強調健康的護理人力在經濟、健康照護體系扮演關鍵角色。

護理專業是健康照護體系不可或缺的核心力量，然而，面對全球人口變遷、照護需求轉變與勞動力結構挑戰，護理職場正承受前所未有的壓力。

友善職場與明確的前景

我們理解，三班輪值的身心負荷、職場薪資結構，以及生活與家庭難以兼顧的現實，都是影響護理師留任的關鍵因素。因此，政府推動三班護病比制度，更投入逾47億元夜班津貼直接獎勵，讓護理師能依需求選擇工作模式，以制度性支持留任發展，讓職場不只是工作的地方，更是一個可以安身立命的「家」。

穩定的人力來自友善的職場與明確的發展前景。除經費獎勵措施外，我們推動系統性的人力整備計畫，從臨床導師制度優化、數位科技導入，到職涯發展藍圖建構，全面強化護理職場韌性。AI輔助記錄、智慧排班、決策支援系統等創新工具，正逐步減輕行政負擔，讓護理師能更專注於以人為本的照護工作，實現專業價值。

照護體系前進關鍵力量

放眼未來，我們以2030年為目標，致力提升護理執業率至70%以上，並推動AI與護理的深度融合，朝向「韌性、共融、智慧、永續」的核心價值邁進。今年國際護師節的主題更提醒我們，投資護理，就是投資健康與社會的永續發展。護理師的成長，不只是個人專業的提升，更是台灣整體照護體系前進的關鍵力量。

護理的未來，需要你我共同參與。我們一起從每一個照護現場出發，凝聚「人本、專業、科技」的力量，為打造健康台灣努力。護理有你有我，讓我們一起成為推動改變的「局內人」，攜手營造一個溫暖、堅韌、充滿希望的護理環境，共創全民健康的美好未來。

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