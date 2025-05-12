餓死癌細胞？ 專家：營養充足才能抗癌

許多人罹癌後，循坊間流傳方式試圖補充營養，有人「想把癌細胞餓死」，最終卻營養不良影響治療。專家指出，攝取充足的營養才有本錢抗癌，高品質的蛋白質不可或缺，可維持正常生理功能與能量代謝。

台大醫院外科部主任陳晉興是肺癌外科專家，治療過上萬名病人，包括前副總統陳建仁與廣達創辦人林百里，他說在診間最常被的問題都與飲食有關。研究也發現，若常攝取防腐劑、食品添加物，也會提升肺癌風險。為此，陳晉興與輔仁大學營養系特聘教授許瑞芬合著「精準營養與肺癌治療」一書，提供病人參考。

陳建仁出席陳晉興的新書發表會，他表示，2014年冬天，經低劑量電腦斷層（LDCT）發現肺部毛玻璃狀病變，腫瘤約0.9公分，經微創手術，含周邊組織，共切下一個拳頭大小。太太為他補充營養，在他麻醉未退時，就回家煮好鱸魚湯，許多民眾罹癌後都會煮這道料理，事實上不只鱸魚有效，「只要蛋白質含量高，就有幫助。」

台大醫院院長吳明賢是腸胃科醫師，他在臨床發現，許多癌症病人對營養有迷思，誤認罹癌後「要把癌細胞餓死」，實際上癌細胞還沒被餓死，病人就先被餓死了，甚至許多病人並非因癌症過世，而是營養不良。他建議民眾不要把藥物當食物，而要把食物當藥物，許多營養食物雖然難吃，但對疾病有幫助。

許瑞芬表示，每攝取1公克蛋白質，可提供4大卡能量，蛋白質是身體結構基石，也是維持生命運轉引擎。腫瘤細胞為快速增生，會大量吸收葡萄糖產生能量，坊間流傳「餓死癌細胞」的說法，提倡低碳水化合物、高脂肪的生酮飲食。但若碳水化合物攝取不足，反而削弱細胞保護機制，對免疫力差的病人更危險。