健康主題館／注意食品衛生 遠離腸胃炎威脅

夏日是細菌孳生的季節，常發生腸胃炎或食物中毒事件。醫師提醒，天氣炎熱時，要注意食品衛生安全，包括食物保存、個人衛生及廚具的清潔等，做好必要防範，遠離食品中毒及腸胃炎威脅。

如果出現腹瀉、腹痛、嘔吐、糞便有血等嚴重症狀，應立即就醫。

新光醫院腸胃肝膽科主治醫師朱光恩表示，任何食物放在不適當的溫度下，很容易遭病菌感染，最常見大腸桿菌、諾羅病毒等病菌感染。

朱光恩說，一旦食物放置在室溫下超過2至3小時，易孳生大腸桿菌，建議避免食用，例如沙拉、涼麵、冰品、手搖飲等低溫保存食物，很容易因為保存不當出現遭到大腸桿菌汙染等情形，一般人將這些食物吃下肚可能導致腹瀉症狀，免疫功能比較差的病人，則可能發生嚴重的菌血症，或引發腎衰竭、多重器官衰竭等重症。

「沒洗乾淨的雙手，往往是導致嚴重腹瀉、急性或感染性腸炎等腸胃道症狀的傳染媒介。」朱光恩強調，吃東西前一定要使用自來水及肥皂徹底清潔雙手至少20秒。以諾羅病毒為例，乾洗手和酒精其實是殺不死的，如有照顧慢性腎臟病、糖尿病、高血壓等慢性病患，甚至是癌症患者等免疫功能較差族群的人，手部清潔更要留意。

上吐下瀉可先觀察 糞便「見血」盡速就醫

發生上吐下瀉狀況時，該如何處置？朱光恩指出，如果已知食物在室溫下放置了4、5小時，就有被病菌感染風險，吃了就可能會出現拉肚子、嘔吐等症狀。「病人的臨床表現是一大判斷依據」，如果是健康成人，沒發燒且腹瀉不超過3次，合併腹脹、腹痛等，但沒有更嚴重的臨床表現時，建議可觀察、暫時禁食，並大量喝水，如果1、2天後沒有再惡化，可能就不用跑急診。

朱光恩建議，可以觀察糞便，「看有沒有血或像鼻涕的黏液」，因為拉肚子拉到有血，可能就不是單純的腸胃炎，甚至有感染性疾病的風險。如果出現高燒不退、畏寒、腹瀉次數過多等症狀，應盡速到急診就醫打點滴或使用抗生素治療。尤其慢性病患，如洗腎病人、糖尿病，以及癌友等免疫功能差的族群，小小的拉肚子，可能引發嚴重後果，必須盡速就醫診治。

廚具清潔別輕忽 抹布半個月換1次

避免發生腸胃炎，飲食環境的衛生清潔相當重要。朱光恩表示，砧板、刀具等烹飪用具的衛生狀況必須重視，通常只要用清潔劑洗好晾乾即可、切勿一直維持在潮濕狀態下，否則易導致細菌滋長。

抹布洗不乾淨也是可能的傳播途徑，朱光恩說，他家裡的抹布都是每天清洗晾乾，且會維持2至3條輪流使用，通常每天晚餐過後會用清潔劑洗乾淨後晾乾，如果可以使用稀釋過的漂白水清潔更好，但抹布畢竟是消耗品，又會擦拭餐桌、流理台等，建議1至2周換一組。

腸胃炎通常都是「糞口傳染」，朱光恩說，如果病人可以使用自己的衛浴，當然最好不過，不過如果可以維持居家環境，以及個人的雙手清潔，每個人都把手洗乾淨才喝水、進食，環境使用稀釋過的漂白水擦拭，通常不用太擔心。