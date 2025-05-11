明大雨狂炸南台灣…周三雷雨區擴大 高溫不降仍上看30度

明天鋒面逐漸南移，南部及台東仍有較大雨勢，中部以北則從局部短暫陣雨轉為多雲的天氣，溫度逐漸回升，中央氣象署預報員劉沛滕表示，周二起以午後雷陣雨為主，周三起午後雨區擴大，高溫仍可上看30度，開始有夏天的影子。

劉沛滕說，今天鋒面逐漸南移，晚間起北部降雨趨緩，明（12日）白天南部及台東還是有較大雨勢，預估下半天才會趨緩，中部以北轉從局部短暫陣雨轉為多雲的天氣，且有機會看到陽光，後續鋒面移動到巴士海峽並逐漸東移離開後，接續都是穩定的乾空氣。

周二（13日）水氣偏少，僅少部分地區有零星降雨或午後降雨，其他地區為晴到多雲的天氣；周三、周四（14、15日）受到東南風影響，台東、恆春半島有零星降雨，午後雨區擴大，大台北、南部近山區須留意雷陣雨。

周五至週日（16至18日）環境風場轉為西南風，各地上午天氣穩定，午後西半部、台東山區、宜花有局部短暫雷陣雨。

下周一（19日）環境風場為偏南到西南風，各地大多為多雲到晴，午後北部、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

下周二、下周三（20、21日）有一波鋒面位於台灣北部海面，水氣增多，北部、東北部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後東部地區、其他山區有局部短暫雷陣雨；劉沛滕表示，預報時間叫長遠，鋒面系統位置仍有不確定性，後續需持續觀察。

溫度部分，劉沛滕指出，今天受到降雨及東北風影響，相對偏涼，除高屏地區，各地整天溫度約18至24度，明天降雨趨緩，氣溫回升，各地高溫約26至28度。

周二起高溫回升到30度，中南部高溫上看30度。北部19至31度，中部21至31度，南部22至32度，東北部18至28度，東部20至27度，東南部22至29度。

周三、周四環境風場為東南風，各地大致為多雲到晴的天氣，北部溫度20至32度，中部21至33度，南部23至33度，東北部20至30度，東部21至29度，東南部23至30度。

周五至周日雖午後有降雨，但高溫仍上看30度，北部22至33度，中部25至33度，南部25至34度，東北部22至30度，東部23至30度，東南部24至33度。