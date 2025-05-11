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萬人雨中浴佛致敬母親 慈濟感恩祈福會熱烈舉行

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
慈濟孝親感恩祈福會浴佛大典今晚在中正紀念堂廣場舉行，萬人虔誠凝聚善念，不僅展現對佛陀的禮讚，更結合對母親的感恩與全球慈濟志工精神的弘揚，展現三節合一的深厚意義與莊嚴氣氛。記者曾吉松／攝影
慈濟孝親感恩祈福會浴佛大典今晚在中正紀念堂廣場舉行，萬人虔誠凝聚善念，不僅展現對佛陀的禮讚，更結合對母親的感恩與全球慈濟志工精神的弘揚，展現三節合一的深厚意義與莊嚴氣氛。記者曾吉松／攝影

慈濟孝親感恩祈福會浴佛大典今晚在中正紀念堂廣場舉行，賴清德總統、前總總馬英九、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜等出席，慶祝一年一度「佛誕節、母親節、全球慈濟日」三節合一。

慈濟基金會舉辦「2025年佛誕浴佛孝親感恩祈福會」，雖然一整天都下著雨，但是萬人穿著雨衣虔誠凝聚善念，不僅展現對佛陀的禮讚，更結合對母親的感恩與全球慈濟志工精神的弘揚，展現三節合一的深厚意義與莊嚴氣氛。

慈濟孝親感恩祈福會浴佛大典今晚在中正紀念堂廣場舉行，台北市長蔣萬安（右二）、新北市長侯友宜（左二）等出席，慶祝一年一度「佛誕節、母親節、全球慈濟日」三節合一，慈濟基金會舉辦「2025年佛誕浴佛孝親感恩祈福會」。萬人虔誠凝聚善念，不僅展現對佛陀的禮讚，更結合對母親的感恩與全球慈濟志工精神的弘揚，展現三節合一的深厚意義與莊嚴氣氛。記者曾吉松／攝影
慈濟孝親感恩祈福會浴佛大典今晚在中正紀念堂廣場舉行，台北市長蔣萬安（右二）、新北市長侯友宜（左二）等出席，慶祝一年一度「佛誕節、母親節、全球慈濟日」三節合一，慈濟基金會舉辦「2025年佛誕浴佛孝親感恩祈福會」。萬人虔誠凝聚善念，不僅展現對佛陀的禮讚，更結合對母親的感恩與全球慈濟志工精神的弘揚，展現三節合一的深厚意義與莊嚴氣氛。記者曾吉松／攝影
慈濟孝親感恩祈福會浴佛大典今晚在中正紀念堂廣場舉行，慶祝一年一度「佛誕節、母親節、全球慈濟日」三節合一。記者曾吉松／攝影
慈濟孝親感恩祈福會浴佛大典今晚在中正紀念堂廣場舉行，慶祝一年一度「佛誕節、母親節、全球慈濟日」三節合一。記者曾吉松／攝影
慈濟孝親感恩祈福會浴佛大典今晚在中正紀念堂廣場舉行，萬人虔誠凝聚善念，不僅展現對佛陀的禮讚，更結合對母親的感恩與全球慈濟志工精神的弘揚，展現三節合一的深厚意義與莊嚴氣氛。記者曾吉松／攝影
慈濟孝親感恩祈福會浴佛大典今晚在中正紀念堂廣場舉行，萬人虔誠凝聚善念，不僅展現對佛陀的禮讚，更結合對母親的感恩與全球慈濟志工精神的弘揚，展現三節合一的深厚意義與莊嚴氣氛。記者曾吉松／攝影
慈濟孝親感恩祈福會浴佛大典今晚在中正紀念堂廣場舉行，賴清德總統（後右）、前總總馬英九、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜等出席，慶祝一年一度「佛誕節、母親節、全球慈濟日」三節合一，慈濟基金會舉辦「2025年佛誕浴佛孝親感恩祈福會」。萬人虔誠凝聚善念，不僅展現對佛陀的禮讚，更結合對母親的感恩與全球慈濟志工精神的弘揚，展現三節合一的深厚意義與莊嚴氣氛。記者曾吉松／攝影
慈濟孝親感恩祈福會浴佛大典今晚在中正紀念堂廣場舉行，賴清德總統（後右）、前總總馬英九、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜等出席，慶祝一年一度「佛誕節、母親節、全球慈濟日」三節合一，慈濟基金會舉辦「2025年佛誕浴佛孝親感恩祈福會」。萬人虔誠凝聚善念，不僅展現對佛陀的禮讚，更結合對母親的感恩與全球慈濟志工精神的弘揚，展現三節合一的深厚意義與莊嚴氣氛。記者曾吉松／攝影

慈濟 母親節

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