萬人雨中浴佛致敬母親 慈濟感恩祈福會熱烈舉行
慈濟孝親感恩祈福會浴佛大典今晚在中正紀念堂廣場舉行，賴清德總統、前總總馬英九、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜等出席，慶祝一年一度「佛誕節、母親節、全球慈濟日」三節合一。
慈濟基金會舉辦「2025年佛誕浴佛孝親感恩祈福會」，雖然一整天都下著雨，但是萬人穿著雨衣虔誠凝聚善念，不僅展現對佛陀的禮讚，更結合對母親的感恩與全球慈濟志工精神的弘揚，展現三節合一的深厚意義與莊嚴氣氛。
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