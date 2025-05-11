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吃甜食放鬆心情？ 專家提醒：過量恐造成「情緒性飲食」

聯合新聞網／ 綜合報導
「喝咖啡、吃甜食」是大家最耳熟能詳的午茶搭配。示意圖／ingimage
「喝咖啡、吃甜食」是大家最耳熟能詳的午茶搭配。示意圖／ingimage

當感到壓力襲來時，你是否會不自覺想來杯咖啡或吃點甜食？專家指出，適量攝取糖和咖啡對提神有益，也能釋放腦內多巴胺，但若長期仰賴這些食品，恐怕會對身心健康造成影響。

根據新媒「Channel News Asia」報導指出，糖和咖啡因確實能在短時間內提升情緒與警覺性。糖分可刺激大腦多巴胺釋放，讓人產生愉悅感；而適量咖啡因則有助於集中注意力、提振精神，特別是在睡眠不足時格外明顯。

不過，營養專家安娜貝爾（Annabelle Johnson）提醒，若長期依賴這些「提神工具」來舒緩壓力，反而可能形成情緒性飲食或依賴模式，導致血糖波動、焦慮或失眠等問題。

報導指出，這類「吃」與「喝」的行為模式，可能讓人誤以為自己已經在調適壓力，但其實是透過口腹之慾來逃避內心焦慮。心理學家海卡爾（Muhammad Haikal Jamil）提到，吃甜食可能會滿足情感需求，是一種在壓力下能暫時自我舒緩情緒的方式。

不過他也建議民眾，應建立較健康的情緒應對機制，如規律運動、冥想練習、良好睡眠習慣，並學習傾訴情緒，以真正緩解壓力源頭。海卡爾說，「糖與咖啡本身無罪，關鍵在於是否過度依賴。若能適度享用、保持警覺，才能避免情緒與健康被悄悄『綁架』」。

針對壓力大情緒性飲食，聯合新聞網曾提供幾個有效「減少傷害」的原則，包含選擇較健康的替代食物、控制進食份量、改變食物呈現方式及轉移注意力等，當我們面對問題時，與其強烈抑制自己想吃的心，不如耐心調整，利用更寬容的態度讓自己慢慢變好。

咖啡 壓力 情緒

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