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山區下雨坍方落石 南橫公路台東利稻路段交通中斷
鋒面影響，南橫山區雨勢不小 ，路況也不穩定，今早南橫高雄段勤和至復興溪底便橋實施預警性封路，傍晚傳出台東段的海端鄉利稻路段也發生邊坡坍方。關山工務段表示，雙向道路阻斷無法通行，預計今晚7時30分恢復正常通行。
公路局指出，今天下午5時30分，台東縣海端鄉台20線172K（利稻路段）邊坡坍方，導致雙向道路阻斷無法通行，關山工務段得知後，立刻派遣廠商機具辦理搶災作業，現場交維擺設，保全進行管制禁止通行。預計5月11日下午7時30分恢復正常通行。
公路局也提醒民眾，可利用公路局幸福公路App或上公路局公路防救災資訊系統（https://bobe168.tw/），及利用公路局智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）查詢即時路況，
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