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雨再下1天！未來一週回暖 16日起全台30度以上

中央社／ 台北11日電
明天水氣由北而南減少，13日起轉乾，未來一週天氣相對穩定，氣溫逐日回升。聯合報系資料照片／記者杜建重攝影
明天水氣由北而南減少，13日起轉乾，未來一週天氣相對穩定，氣溫逐日回升。聯合報系資料照片／記者杜建重攝影

交通部中央氣象署今天表示，明天水氣由北而南減少，13日起轉乾，未來一週天氣相對穩定，氣溫逐日回升，預估16日起全台高溫都會回升到攝氏30度以上。

氣象署指出，穩定的天氣持續至21日，可能5月下旬之後才有鋒面影響台灣，須持續觀察。

氣象署預報員劉沛滕告訴中央社記者，明天水氣逐漸減少，上半天北台灣降雨就會趨緩，南台灣上半天仍須留意局部較大雨勢，下半天雨勢才會減緩。

根據氣象署網站，今天截至下午4時30分，累積雨量以台中市和平區133.5毫米最多，其次為嘉義縣阿里山鄉119毫米、花蓮縣秀林鄉與南投縣仁愛鄉交界103毫米、南投縣國姓鄉101.5毫米；北部地區以新北市萬里區90毫米最多。

劉沛滕表示，13日起轉乾，少部分山區午後有零星雷陣雨；14日、15日偏東南風，台東、恆春半島會有零星降雨，午後除了山區外，南部近山區平地、大台北地區也會有局部短暫雷陣雨。

劉沛滕指出，16日起轉南風偏西南風，更暖，水氣略增，北部、宜花午後山區有局部短暫雷陣雨，預估類似的天氣型態會持續至21日。

溫度部分，劉沛滕提到，今天各地氣溫約18至22度，明天有機會見到陽光，高溫約26至28度；13日清晨北部低溫約19度，要留意日夜溫差，南部、東南部高溫會更進一步回升，預估達30度以上，接著氣溫逐日緩升，16日起全台高溫都會回升到30度以上。

劉沛滕說，目前觀察，一直到21日都會是這樣暖熱的天氣型態，也代表下一波鋒面可能5月下旬之後才可能影響台灣，氣象署會持續觀察。

此外，14日至16日夜晚及清晨金門、馬祖地區易有局部霧或低雲，影響能見度。

氣象署 高溫

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