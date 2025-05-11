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居家服務次數多於女性 男性4大特質使長照選項單一

中央社／ 台北11日電
據統計，男性使用居家服務次數多於女性。示意圖／聯合報資料照片
據統計，男性使用居家服務次數多於女性。示意圖／聯合報資料照片

銀髮海嘯來襲，台灣今年正式邁入超高齡社會，據統計，男性使用居家服務次數多於女性，專家分析不是女性排斥居家服務，是男性被照顧者抗拒性強等4大特質，讓男性只想選居服。

根據衛生福利部長期照顧司統計，居家式長照機構民國113年底計有2235家，較105年的186家成長12倍。服務人力方面，截至113年12月底任職於居家式長照機構居家照顧服務員有5萬4342人，較105年的9523人成長5.7倍。

在衛福部近期公布「113年長期照顧之居家服務使用者及照顧服務員性別分析」發現，曾使用身體照顧服務者，如協助沐浴洗頭、翻身拍背、測量生命徵象、協助進食等，共有26萬2701人，每人平均每月使用22.4次服務。女性平均使用22.3次，略低於男性22.6次。

針對非身體照顧服務者，包含陪同外出、陪同就醫、家務協助、代購或代領或代送服務、安全看視、陪伴服務及巡視服務。使用服務者有31萬4965人，每人平均每月使用21.8次服務。女性平均使用21.2次，同樣略低於男性22.6次。

衛福部長期照顧司副司長吳希文今天告訴中央社記者，以第一線提供長照服務經驗來說，女性不論是在參與長照社區據點服務，或居家服務的接受度都是比較高的，針對「使用居家服務平均次數」的差異性，必須進一步訪談，才能了解是否與家庭照顧負擔支持或失能程度差異有關。

台灣居家服務策略聯盟常務監事林金立認為，不是女性排斥居家服務，是男性不願出外接受服務，男性被照顧者有4大特性，包含抗拒性強、傾向在家照顧、偏好家人照顧、不希望被照顧被人知道。這些特質可能讓男性長照選擇項目單一，不願選擇日照或住宿型機構，讓居服次數高於女性。

林金立表示，除了長期宣導、扭轉觀念，讓男性願意接受更多長照服務選項，也可從男性生活型態出發，像是在廟口、雜貨店等年長男性喜歡聚集的場所，提供社區型態的一對多服務，跳脫過去長照一定要在正式機構或居家進行的觀念。

從服務提供者面向分析，113年曾提供居家服務的居服員人數有6萬3918人，其中男性為1萬745人，約占16.8%，女性為5萬3173人，約占83.2%，女性人數約為男性的5倍。不論男性或女性，未滿25歲的居服員占比最低，男性居服員年齡分布偏向青壯人口，女性居服員則以中高齡為主。

雖然女性居服員仍是居家服務主力，但年輕的男性居服員則有較高意願投入照顧服務工作。吳希文說，為招募更多年輕族群，現行透過產學合作，在大專院校長照相關科系設立相關課程模組，學生只要完成模組課程，即可取得照服員資格，讓學生儘早投入長照產業。

居服員 長照

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