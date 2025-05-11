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白沙屯媽祖進香圓滿落幕 交通部雙鐵客運119班次助疏運

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
白沙屯媽今進香回鑾，交通部也啟動雙鐵與公路局疏運，目前公路接駁持續，高鐵苗栗站疏運情況良好，無排隊人潮，拱天宮端持續有民眾排隊等待接駁。圖／交通部公路局提供
白沙屯媽今進香回鑾，交通部也啟動雙鐵與公路局疏運，目前公路接駁持續，高鐵苗栗站疏運情況良好，無排隊人潮，拱天宮端持續有民眾排隊等待接駁。圖／交通部公路局提供

白沙屯媽進香回鑾，今下午約3時45分，在信眾齊聲吶喊「進喔！進喔！」媽祖回到拱天宮大殿安座，也正式宣告2025年進香之旅圓滿落幕，而今年報名的香燈腳也高達32萬9118人，創歷史新高，交通部為此祭出雙鐵與公路局的疏運，截至下午5時，白沙屯往來高鐵苗栗站共發送119班客運，疏運4061人次。

2025可說是「粉紅超跑」最驚奇的一年，頻頻刷新白沙屯媽祖進香創紀錄之旅，從一開始報名香燈腳期間就屢創新里程碑，人數不斷遞增，最終創新高達32萬9118人，更引交通部高層重視，首度祭出雙鐵與公路局的疏運措施。

交通部公路局表示，白沙屯媽祖十天九夜的進香之旅，香燈腳們跟隨著媽祖鑾轎，沿著省道、快速道路，一步一腳印完成感動的朝聖之行。

因應進香活動，公路局啟動疏運接駁計畫，5月1日啟動高鐵苗栗站至白沙屯接駁服務、5月3日接續雲林北港至台鐵嘉義站服務，今（11日）持續提供白沙屯至高鐵苗栗站接駁。

公路局統計，5月1日去程高鐵苗栗站往白沙屯客運接駁共118班，載運4689人次，返程41班，載運245人次，總計共發出159班客運，載運4934人次；5月3日去程台鐵嘉義站往北港發出75班，載運2027人次，返程118班，載運4290人次，總計發出193班客運，載運駁6317人次。

今（11日）截至下午5時止，高鐵苗栗站往白沙屯發出37班客運，載運1123人次；白沙屯至高鐵苗栗站發出82班客運，載運2938人次，總計往返共發出119班客運，疏運4061人。公路局表示，目前高鐵8號月台疏運情況良好，無排隊人潮，拱天宮端持續有民眾排隊，將持續派車接駁回高鐵站。

交通部長陳世凱先前接受聯訪時表示，5月11日回鑾這一天，除了將加派客運外，也將接駁時間從原訂午後提早至上午9時；由於5月11日媽祖回鑾適逢母親節，陳世凱表示，台鐵、高鐵也將加開班次因應，同時高鐵還預留一台車，當車站擠滿人潮時，可加入疏運。

根據交通部資訊，5月11日上午7時到上午8時、下午2時到晚間10時，高鐵每小時雙向各有2班次列車停靠高鐵苗栗站。而台鐵於5月10日、5月11日則加開46班次，加掛74列次（4編組改8編組）提供服務；雙鐵將視現場狀況機動增開臨時班次。

交通部長陳世凱（左三）先前接受聯訪時表示，5月11日回鑾這一天，除了將加派客運外，也將接駁時間從原訂午後提早至上午9時。圖／公路局提供
交通部長陳世凱（左三）先前接受聯訪時表示，5月11日回鑾這一天，除了將加派客運外，也將接駁時間從原訂午後提早至上午9時。圖／公路局提供
白沙屯媽今進香回鑾，交通部也啟動雙鐵與公路局疏運，目前公路接駁持續，高鐵苗栗站疏運情況良好，無排隊人潮，拱天宮端持續有民眾排隊等待接駁。圖／交通部公路局提供
白沙屯媽今進香回鑾，交通部也啟動雙鐵與公路局疏運，目前公路接駁持續，高鐵苗栗站疏運情況良好，無排隊人潮，拱天宮端持續有民眾排隊等待接駁。圖／交通部公路局提供

交通部長 白沙屯媽祖 高鐵

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