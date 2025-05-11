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台南集水區雨勢明顯！曾文-烏山頭水庫進帳250萬噸 蓄水量5年同期新高
鋒面影響，全台各地周末2天皆有明顯雨勢，可望為各地水庫挹注水情，其中，國內規模最大的曾文水庫今凌晨集水區降雨量明顯，截至中午12時約進帳250萬立方公尺，目前累積雨量達50毫米，蓄水率回升至60.3％，與烏山頭水庫合計續水率達64.37％。
水利署南區水資源分署統計，曾文水庫集水區今凌晨3時至4時時雨量最多，分別達13.7毫米、18.3毫米；截至今天下午4時，曾文水庫有效蓄水量為2億7489萬立方公尺，蓄水率達60.3％，與烏山頭水庫合計有效蓄水量達3億4317萬立方公尺、蓄水率64.38％。
另外，南化水庫截至今天下午4時，累積雨量達62.5毫米，明顯降雨量也出現在凌晨3時至4時這時間段，時雨量分別達30毫米及20.5毫米，目前有效蓄水量為6937萬立方公尺、蓄水率為77.77％。
南區水資源分署指出，曾文水庫截至今中午12時，水庫約進帳250萬立方公尺，南化水庫約進帳100萬立方公尺，對水情來說不無小補，而曾文烏山頭兩水庫目前蓄水量，更是近5年同期新高。
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